Redacción Andalucía Europa Press 10 MAY 2026 - 12:45h.

Los arrestados en el barrio del Molinillo de Málaga capital son una joven de 23 años y otro de 25

La vivienda en la que los implicados residían con el bebé estaba en un estado "deplorable"

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MálagaUna pareja joven ha sido detenida en Málaga capital acusada del supuesto abandono de su bebé de tan solo cuatro meses, al que presuntamente intentaron dejar a un vecino, según han confirmado fuentes policiales.

Han precisado a Europa Press que se trata de un joven de 25 años y otra de 23, que mantienen una relación sentimental. La investigación continúa abierta para aclarar cómo cuidaban del pequeño.

Los hechos tuvieron lugar en la zona del centro de la ciudad, en el barrio del Molinillo. Según la información adelantada por 'El Español', la pareja habría decidido dejar a su hijo con un residente allí, sin ni siquiera conocerlo.

Residían en una vivienda en estado "deplorable"

El propio afectado aseguraba no tener ningún tipo de vínculo con los jóvenes, que previsiblemente querían pasar la noche fuera de casa. Fue el hombre quien alertó a las autoridades ante tal situación.

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Citando a fuentes consultadas, el mismo diario señala que la vivienda donde ambos residían con el bebé estaba en un estado "deplorable" y que todo apunta a que el menor quedará a cargo de un familiar de la pareja cuando finalice la investigación.