La Policía Local de La Palma del Condado (Huelva) ha descubierto una plantación de marihuana

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La Policía Local de La Palma del Condado, Huelva, ha descubierto una plantación de marihuana "en avanzado estado de maduración" destinada al cultivo interior al intervenir durante la madrugada del 13 al 14 de agosto en un incendio de "importantes dimensiones" en una finca de la localidad.

Según ha indicado el cuerpo policial en sus cuentas de redes sociales, consultadas por Europa Press, los agentes recibieron aviso del servicio de Emergencias 112 Andalucía sobre la existencia de un incendio en el interior de una finca cerca de la localidad. De este modo, tras localizar el lugar exacto, "las llamas se encontraban extendidas por una zona con abundante pasto seco, maleza y palets de madera", donde existía "un importante riesgo de propagación hacia los terrenos colindantes".

Así consiguieron hallar la instalación

Señala la Policía Local de La Palma que la actuación de los agentes "facilitó la localización del incendio a los bomberos" y "garantizar la seguridad de la zona mientras se desarrollaban las labores de extinción", toda vez que apunta que, mientras los bomberos controlaban el incendio, los agentes accedieron al interior de la finca y hallaron una instalación destinada al cultivo interior de marihuana, en la que localizaron entre 300 y 400 plantas que "se encontraban distribuidas en distintas fases de cultivo, secado, elaboración y empaquetado, además de una conexión fraudulenta al suministro eléctrico".

Asimismo, indica que la persona que se encontraba inicialmente en el interior de la finca durante la actuación de los efectivos policiales, y que fue observada intentando sofocar las llamas con cubos de agua, "abandonó precipitadamente el lugar y se dio a la fuga antes de que los agentes y los servicios de extinción accedieran al interior". Finalmente, informan de que las características de la instalación y la conexión eléctrica localizada serán objeto de investigaciones para determinar las circunstancias que pudieron provocar el incendio.