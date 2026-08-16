Redacción Andalucía Europa Press 16 AGO 2026 - 12:14h.

Tres de los agresores deben cumplir nueve años y medio de prisión por detención ilegal, lesiones y robo con violencia

En mayo del 2023, el grupo llevó a la víctima a un bosque para interrogarlo con "cuchilladas", según la Fiscalía

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MálagaSeis hombres fueron condenados a distintas penas de cárcel por secuestrar y torturar con tenazas incluidas a un joven holandés en el término municipal de Fuengirola (Málaga).

La Audiencia Provincial dictó la sentencia después de que la vista oral no se celebrase, al admitir los hechos los acusados y alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, según publica 'Diario Sur'.

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Hasta el momento permanecían en prisión provisional. Tres de ellos deben cumplir nueve años y medio de prisión por detención ilegal, lesiones, robo con violencia y pertenencia a grupo criminal.

Además, tendrán que pagarle a la víctima 14.720 euros por los daños causados. Por su parte, a los otros tres procesados se les impuso cuatro años de cárcel, aunque dos de ellos no serán presos, al suspenderse la ejecución de la pena.

Expulsiones de España a la mitad de la pena

Esa concesión del tribunal va condicionada a que no vuelvan a cometer un delito y abonen una multa de 2.400 euros. Respecto a los otros cuatro condenados, ordenó que sean expulsados del país en cuanto cumplan la mitad de su castigo.

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Uno será expulsado ya por su tiempo entre rejas. De forma general, los seis tienen prohibido aproximarse a menos de 500 metros del joven agredido o comunicarse con él durante cinco años.

Tal y como dio a conocer Europa Press en junio al tener acceso al escrito del Ministerio Público, todo sucedió el 10 de mayo del 2023 tras aterrizar en Málaga el joven de 25 años procedente de Birminghan (Reino Unido).

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Voló acompañado por uno de los acusados y otro los recogió en el aeropuerto para ir a Fuengirola, a casa de un tercer procesado, donde ya estaban los demás implicados en la causa.

Torturado en un interrogatorio "con cuchilladas y una tenaza"

Después de beber unas copas, uno de los hombres golpeó por la espalda al holandés, quien posteriormente fue "atado de pies y manos", mientras recibía más ataques físicos por parte del resto de presentes.

Según el fiscal, dos se marcharon del lugar sin participar en la paliza y los que se quedaron decidieron taparle la cara y amordazarlo con cinta americana para meterlo a un vehículo y llevarlo a una zona boscosa.

"Como no respondía a lo que querían saber los acusados en el domicilio", señala la acusación pública, los procesados lo trasladaron a ese entorno natural para seguir interrogándolo, pero más duramente.

Allí le causaron heridas "con cuchilladas y una tenaza en los dedos, con la finalidad de obtener respuestas a una serie de preguntas que querían resolver y que al parecer no contestó" en ningún momento.

Supuesta deuda vinculada a un robo de drogas

Tras no conseguir su objetivo, los agresores abandonaron al joven después de robarle su ropa y otras pertenencias que portaba, como su teléfono móvil. Un vecino que lo encontró más tarde avisó a la Policía Local.

Los informes forenses describieron que sufrió heridas en las dos manos y ambos pies, aparte de contusiones y hematomas consecuencia de los golpes recibidos. Fue hospitalizado y operado de uno de sus dedos.

En cuanto al motivo del suceso, la Policía Nacional detalló en su momento que según habían estado investigando, la víctima tenía una supuesta deuda con los acusados, de más de tres millones de euros.

Estaba vinculada a un robo de drogas que se había producido anteriormente, ya que el holandés de 25 años había trabajado para una trama criminal, siendo trasladado a Reino Unido para someterse a un detector de mentiras.

Aquello fue días antes de que viajara a la Costa del Sol para encontrarse con el líder de la organización, pues no pudieron confirmar en Inglaterra si decía o no la verdad a lo que le preguntaron.