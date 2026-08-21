Manuel Pimentel Jerez, 21 AGO 2026 - 11:33h.

El parque permanecerá cerrado durante los próximas semanas mientras continúan los trabajos de fumigación y prevención

Hasta el momento, se han confirmado 47 casos detectados de la enfermedad en Andalucía

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El Virus de la Fiebre del Nilo Occidental continúa expandiéndose por Andalucia. La detección de dos aves con la enfermedad a 1,5 kilómetros del Zoobotánico de Jerez, Cádiz, ha obligado al Ayuntamiento de la localidad a realizar una fumigación masiva y extraordinaria y a cerrar el parque de forma preventiva.

Así lo han comunicado desde el consistorio jerezano, cuyo Servicio de Proteccion Animal está está ejecutando un plan de actuación para reforzar la seguridad en el centro de Conservación de la Biodiversidad Zoobotánico, siguendo las pautas de la Junta de Andalucía establecidas para estos casos.

Cierre provisional por seguridad

Como medida adicional, se ha decretado el cierre temporal por razones estrictas de "prevención, seguridad y responsabilidad”, tal y como ha informado la delegada municipal, Carmen Pina.

En este momento, el parque, que alberga más de 900 animales de unas 160 especies diferentes, incluyendo numerosas aves, se encuentra bajo los protocolos de alerta decretados por la Junta de Andalucía.

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Los trabajos de fumigación y las medidas preventivas se están levando a cabo de forma coordinada entre el Servicio de Protección Animal del Ayuntamiento y una empresa especializada en control de plagas.

Fumigación extraordinaria

Aunque el Zoobotánico de Jerez cuenta con un calendario ordinario de fumigación durante todo el año, el servicio municipal ha procedido al refuerzo de los tratamientos en las instalaciones tras confirmarse la presencia del virus en las dos aves.

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Los técnicos han llevado a cabo una revisión integral del recinto en su totalidad y también de todo su entorno en un radio de 1,5 kilómetros, tal y como marca el protocolo. Además se han inspeccionado la imbornales y zonas con agua estancada, y se han aplicado labores de vigilancia y muestreo para evaluar la densidad de los vectores.

Prevención de nuevos focos de virus

Además, se han aplicado tratamientos larvicidas para frenar la proliferación de nuevos focos y se han llevado a cabo tratamientos adulticidas específicos para reducir la población de mosquitos adultos. Durante los próximos días y semanas, la empresa especializada seguirá con labores de monitoreo y tratamientos.

El Ayuntamiento ha publicado una serie de recomendaciones de prevención contra el virus del Nilo Occidental para ayudar a evitar picaduras y frenar la cría del mosquito.

También se ha recordado que el control de vectores es una tarea compartida y se recomienda revisar patios, jardines y zonas comunes para evitar focos de cría de mosquitos y proteger la salud y se pide a la ciudadanía que se informe por los canales oficiales, evitando con ello recibir desinformación y bulos desde otras vías.

Un fallecido en Dos Hermanas

Las intensas lluvias del pasado inverno y el fuerte calor han propiciado la presencia del vector. Hasta esta semana, la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta ha informado de 47 casos detectados en la comunidad, con un saldo de once personas ingresadas y 15 pacientes que habían desarrollado enfermedad neuroinvasiva, que ocurre cuando el virus llega al cerebro.

Además, a principios de agosto falleció un hombre de 82 años en Dos Hermanas, Sevilla, provincia donde sigue estando el mayor número de casos positivos. También se han detectado casos en humanos en Huelva.