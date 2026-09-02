Un incendio se ha originado en un edificio en obras en Sevilla próximo a la Glorieta de las Cigarreras

Desde Emergencias Andalucía se ha pedido a la población que use mascarilla y que cierre puertas y ventanas

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SevillaEl Servicio de Emergencias 112 de Andalucía trabaja en la extinción de un incendio en Sevilla. En concreto, las llamas se han originado en un edificio en obras próximo a la Glorieta de las Cigarreras, Sevilla.

Según informan en sus redes sociales, el incendio se habría producido en un edificio en obras de la capital andaluza. Por eso, desde Emergencias 112 de Andalucía se recomienda a la población de los barrios sevillanos de Los Remedios o Triana que cierren puertas y ventanas. Además, también se ha pedido a los ciudadanos que en el exterior, especialmente en las zonas más próximas, se use mascarilla.

Trabajan para sofocar las llamas

Según ha podido conocer 'Informativos Telecinco', los bomberos continúan trabajando en la zona para extinguir el incendio. Al parecer, las llamas se habrían originado en la planta de abajo del edificio debido a una "chispa", apuntan varios trabajadores del edificio en obras a este medio.