Los hechos han ocurrido en la residencia que gestiona la empresa DomusVi en el barrio de O Morín

Detenido por incendiar la vivienda de las dos personas que le habían robado a punta de pistola en su casa en Toledo

Compartir







LugoSiete personas han resultado heridas por un incendio en una residencia de mayores de Monforte, Lugo. Uno de ellos sufre quemaduras y los otros seis tienen problemas respiratorios por el humo, según informa 'La Voz de Galicia'. La Policía Nacional trabaja en el interior del edificio para esclarecer las causas del fuego.

Los hechos han ocurrido en la residencia que gestiona la empresa DomusVi en el barrio de O Morín. Alrededor de las 08:00 horas de la mañana, un trabajador llamó al servicio de emergencias 112 para avisar de que salía fuego de una de las habitaciones del primer piso. El personal explicó que ya había sacado a los ocupantes de ese cuarto pero necesitaban asistencia médica.

PUEDE INTERESARTE La mujer de 32 años fallecida junto a su hija en un incendio en Teruel regentaba el bar: la Guardia Civil investiga el suceso

Cuatro trabajadores y tres residentes, afectados por el incendio

El 112 ha asegurado que los bomberos de Monforte apagaron las llamas con rapidez y que, una vez sofocado el fuego, se pusieron a ventilar las habitaciones para disipar el humo. Las siete personas afectadas por el incendio han sido trasladadas al hospital de Monforte. Según fuentes de Naturgy, los afectados son cuatro trabajadores y tres residentes.

El resto de los mayores fueron evacuados fuera del edificio y tuvieron que permanecer en el exterior hasta las 09:30 horas de la mañana. A esa hora, los bomberos determinaron que era seguro volver a entrar al edificio y todos regresaron a sus respectivas habitaciones.

"Los sistemas de seguridad y los protocolos del centro se activaron correctamente", según Naturgy

Cuando todos fueron realojados, 15 agentes de la Policía Nacional revisaron la habitación que ardió para documentar en qué estado se encuentra y buscar indicios que permitan averiguar qué es lo que ha ocurrido. Portavoces de Naturgy han afirmado que "los sistemas de seguridad y los protocolos del centro se activaron correctamente" y que la residencia mantiene su actividad normal.

La empresa no ha querido opinar sobre lo ocurrido porque están pendientes del análisis de las circunstancias en las que empezaron las llamas.