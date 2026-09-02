Manuel Pimentel Agencia EFE Granada, 02 SEP 2026 - 14:33h.

Los daños se produjeron el pasado viernes por parte de un grupo de jóvenes practicnado parkour

Los daños se produjeron en una zona con restos arqueológicos que no se encuentran abiertos al público

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El Patronato de la Alhambra y el Generalife ha presentado una denuncia ante la Policía Nacional por los daños que ha sufrido un pilar arqueológico de su entorno, desperfectos patrimoniales que habría ocasionado un joven practicando parkour.

Fuentes del Patronato de la Alhambra han confirmado a Informativos Telecinco que la denuncia ha dado lugar a una investigación que ya está en marcha, aunque de momento no se ha identificado a los responsables ni se han practicado detenciones.

Daños cuantificados en 12.000 euros

Los daños, que los arquitectos han cuantificado en unos 12.000 euros, se produjeron el pasado viernes alrededor de las cinco de la tarde por parte de un grupo de jóvenes que estaban practicando parkour enfrente del Palacio de Carlos V.

Esta actividad consiste en salvar y saltar desniveles y obstáculos urbanos como muros, barandillas o disneveles. Al parecer, en este caso se encontraban en una zona del conjunto monumental no abierta al público, un espacio con restos arqueológicos, por lo que no se permite acceder a la zona.

Unos visitantes dieron aviso al equipo de seguridad del Patronato, que comprobó en las imágenes captadas por las cámaras de seguridad la presencia de un grupo de cinco jóvenes y cómo uno de ellos derribó un pilar arqueológico.