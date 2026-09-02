Una trabajadora de la limpieza ha encontrado el cadáver de un bebé en un edificio de Sant Adrià de Besòs, Barcelona

Al parecer, el cuerpo sin vida del menor se encontraba dentro de una bolsa de basura situada en un edificio de la localidad barcelonesa

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BarcelonaConmoción en el barrio de La Mina de la localidad barcelonesa de Sant Adrià de Besòs. Según ha informado el medio de comunicación 'Metrópoli', un bebé ha sido hallado sin vida en el interior de una bolsa de basura.

Al parecer, habría sido una mujer que trabaja como limpiadora de uno de los edificios situados en la calle Llevant la que habría encontrado el cadáver del niño. "La mujer encargada de la limpieza de uno de los edificios de la calle Llevant ha encontrado el cuerpo sin vida de un bebé en el interior de una bolsa de basura", indican desde el medio de comunicación anteriormente citado.

El hallazgo del cuerpo sin vida del bebé en la bolsa de basura con sangre

Según ha podido conocer el medio de comunicación anteriormente citado gracias a fuentes de los Mossos d'Esquadra, la trabajadora se habría "percatado de que había sangre en el rellano proveniente de una bolsa de basura negra".

Nada más ver la bolsa de basura con sangre, la mujer de la limpieza se ha aproximado y al abrir la bolsa para ver su contenido ha descubierto el cuerpo sin vida del bebé.

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Al encontrar el cuerpo sin vida del bebé, la trabajadora ha dado aviso a los Mossos d'Esquadra. Varias patrullas de los Mossos y dotaciones del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) se han trasladado hasta la zona.

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Ahora, el Área de Investigación Criminal (AIC), la estructura policial descentralizada de la División de Investigación Criminal, investiga la muerte del menor.