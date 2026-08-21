En Valencia, la jornada de ayer estuvo marcada por reventones térmicos que han dejado vientos de casi 150 kilómetros por hora

El Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia ha registrado más de 120 actuaciones durante la tarde de ayer en distintos puntos de la provincia

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El paso de la DANA a la Península ha dejado tormentas muy peligrosas en buena parte del país, especialmente en la provincia de Valencia, donde la jornada de ayer estuvo marcada por reventones térmicos que han dejado vientos de casi 150 kilómetros por hora, provocando daños en carreteras, trenes e infraestructuras.

Palmeras caídas, desprendimientos y temporal marítimo han sido algunas de las consecuencias de las fortísimas tormentas que han azotado distintos puntos de Valencia, agravadas por las altas temperaturas registradas.

El Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia ha registrado más de 120 actuaciones durante la tarde de ayer, principalmente en Alzira, Carcaixent y Guadassuar, algunas de las zonas más afectadas por el temporal, con ramas caídas al suelo y problemas en cornisas.

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"Los efectos de estas tormentas a veces se confunden con tornados, pero son reventones húmedos que provocan rachas superiores a 90-100 km/h, a lo que hay que sumar los desplomes de aire desde capas medias que generan daños en arbolado y estructuras frágiles", explica la Agencia Estatal de Meteorología a través de redes sociales.

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Fuertes rachas de viento e importante bajada de las temperaturas

Según la Aemet, en Carcaixent se han registrado rachas de viento de 104 kilómetros por hora y una precipitación acumulada de 3 litros por metro cuadrado. Allí, la temperatura ha bajado de los 38,7 grados hasta los 20,4, dejando un descenso término de 18,3 grados.

En Alzira, las fuertes rachas de viento superiores a los 140 kilómetros por hora han dejado techos derrumbados e importantes daños en infraestructuras.

Para la jornada de hoy, los avisos por fuertes tormentas se desplazan Baleares y Cataluña. La Aemet alerta de chubascos que podrían ser fuertes en Baleares y Barcelona, sin descartarse en puntos de Girona, Pirineos y en la Ibérica suroriental.