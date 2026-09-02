Gonzalo Barquilla 02 SEP 2026 - 13:34h.

María Amparo, desaparecida el 24 de agosto, localizada por las autoridades: los agentes siguen buscando a su amiga Libertad

La Guardia Civil se encarga de la búsqueda de Libertad y María Amparo, desaparecidas en Carcaixent

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La Guardia Civil ha localizado este miércoles a María Amparo, de 15 años, una de las dos menores desaparecidas en Carcaixent (Valencia) el pasado 24 de agosto. El Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES) ha desactivado la alerta de búsqueda de la joven tanto en su plataforma como en redes sociales.

La búsqueda de la menor ha concluido con éxito, como ha podido confirmar la web de 'Informativos Telecinco'. Sin embargo, Libertad, su amiga, cuyo rastro se perdió el mismo día, sigue en paradero desconocido.

El CNDES ha publicado un mensaje en redes sociales agradeciendo la colaboración ciudadana en el caso de María Amparo: "Gracias, con vuestra ayuda, la Guardia Civil ha logrado localizar a la persona desaparecida".

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María Amparo, localizada en Gandía: Libertad estaba con ella pero sigue desaparecida

María Amparo ha sido localizada en la localidad de Gandía, en Valencia, según informa 'Levante-EMV'. Se encuentra en perfecto estado y ya ha regresado con su familia. La joven había estado estos nueve días con Libertad, su amiga, pero en el momento en el que la encontraron, no había rastro de ella. Por ello, se mantiene la búsqueda activa de la menor de 14 años.

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Libertad O. O. mide 1,65 metros, pesa 65 kilos y es de complexión delgada. Tiene los ojos marrones y el pelo castaño, rizado y largo. Se pide especial atención en Gandía y en el área de influencia directa, como es la Comarca de La Safor. Los Ayuntamientos de la Ribera han colaborado en la difusión de las alertas, al igual que asociaciones como SOS Desaparecidos.

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Cualquier persona que pueda haber visto a Libertad o disponga de algún dato que pueda ayudar a localizarlas debe comunicarlo a la Guardia Civil en el teléfono 062. También está disponible el 116000 de la Fundación ANAR, la línea de atención para casos de menores desaparecidos.

Las autoridades piden que la información se traslade directamente a los canales oficiales y que se evite la difusión de rumores o datos no contrastados que puedan interferir en la búsqueda.