Manuel Pimentel 03 SEP 2026 - 07:30h.

La triquinosis es una enfermedad provocada por un parásito que se transmite a humanos al comer carne cruda o mal concinada: puede provocar molestias digestivas, fiebre o fuertes dolores musculares

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HuelvaEl Ayuntamiento de Villanueva de los Castillejos, Huelva, ha advertido en un comunicado oficial la confirmación de triquinosis en un jabalí cazado en el término municipal el pasado mes de febrero.

Tal y como detalla el Ayuntamiento de la localidad onubense, el jabalí positivo en triquina fue detectado el pasado 12 de febrero, según la información trasladada por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía.

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Triquinosis por carne infectada

La triquinosis es una enfermedad provocada por un parásito que se transmite de animales a humanos al comer carne cruda o mal concinada de un animal contagiado, principalmente carne de cerdo o jabalí. Esta enfermedad puede provocar molestias digestivas, fiebre o fuertes dolores musculares.

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Inspecciones sanitarias

Las Oficinas Comarcales Agrarias ya han sido informadas para llevar a cabo las actuaciones previstas en el Plan Nacional de Contingencia frente a Triquina. Además las autoridades hacen hincapié en la importancia de extremar las precauciones para prevenir totalmente cualquier riesgo.

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"Os recordamos que no se debe consumir carne de jabalí de cacería ni de cerdo doméstico procedente de matanzas particulares sin antes realizarles las obligatorias inspecciones antesmorten y postmorten y el análisis de detección de triquina", informan en la nota del Ayuntamiento.

Asimismo, desde el Ayuntamiento informan que las Oficinas Comarcales Agrarias dependientes de la Junta de Andalucía ya están avisadas para que realicen las actuaciones correspondientes siguiendo el Plan Nacional de Contingencia frente a la triquina.