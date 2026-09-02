Seis vinos blancos por menos de 15 euros que una sumiller ofrecería a sus invitados
La sumiller Mónica Rosón nos desvela sus vinos blancos y baratos preferidos, una selección de lo más interesante para no renunciar a la calidad si tienes el presupuesto limitado
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Pocos placeres se pueden comparar al de encontrar un nuevo vino que te encanta y descubrir que, además, es realmente económico. Mónica Rosón, conocida como La Cataora en redes sociales, es sumiller, formadora y comunicadora eno-gastronómica y con ella hemos hablado de vinos, en concreto blancos, con un presupuesto limitado. En este sentido, nos confiesa, se puede encontrar una genial relación calidad-precio tanto en tintos, como en blancos y rosados. No tenemos que dejarnos más de un sueldo (o de varios) en un vino para disfrutarlo de verdad, como hacen a menudo artistas o futbolistas famosos.
"En cuanto a los mitos, es hora de olvidar eso de que los vinos blancos son solo para el pescado. Hay blancos para cualquier plato", nos dice la experta. Un tip práctico para la elección de blancos, nos confiesa, es estar muy atentos siempre que veamos a la etiqueta. "Si pone 'crianza con sus lías', se va a traducir en un vino algo más complejo en aromas y con más volumen y untuosidad en la boca. Es decir, nos vendrá bien para platos más potentes, guisos, carnes rojas o quesos curados", recomienda. Otro de los tips que debes tener en cuenta con los blancos, según la sumiller, es que si es un vino joven, "lo mejor es elegir la añada en curso".
La sumiller considera que, a la hora de elegir el vino, debemos tener muy claro con qué lo tomaremos. "En ese sentido, podemos elegir siempre un vino joven de variedades con carácter fresco y con acidez y/o salinidad como Treixadura, Verdejo o Zalema para el aperitivo o para copear. Si pensamos tomarlo con ensaladas o aliños, debemos tener en cuenta que sean vinos también con acidez, muy frescos y con poca crianza, como Albariños,Txacolís o algún Sauvignon Blanc. Y para algo más potente, como algo a la brasa o un guiso marinero, yo optaría por un blanco más rotundo, uno con mínimo de seis meses de crianza sobre lías, con más volumen: una Viura, Garnacha Blanca o un Godello", asegura.
- Cucú (cantaba la rana) de Barco del Corneta. "Un Verdejo eco de Castilla cítrico y floral", asegura Mónica.Es un vino elaborado con uvas parte de La Seca (Valladolid), donde se consiguen vinos más estructurados, y parte de Aldeanueva del Codonal, en Segovia, que aporta más frescura, acidez y aromas florales. Un verdejo accesible y con personalidad por unos 10 euros aproximadamente.Cuesta 9,95 euros.
- Ad Libitum de Juan Carlos Sancha en la D.O.Ca.Rioja. "Tempranillo blanco con lías, con mucha fruta blanca y muy redondo en boca". Cuesta 9.50 euros.
- Casilla del Guapo de Gran Feudo. "Es un Sauvignon Blanc de Navarra con una nariz de fruta tropical muy refrescante y mucha delicadeza". Es un vino de perfil fresco y aromático, con notas de mango, melón y cítricos, ideal para comidas ligeras. 9,25 euros.
- Balsa-Blanco de Eufemia en la D.O Utiel-Requena. Combina tres variedades de uva, Xarello, Tardana y Macabeo, de suelos calizos, y "consigue mineralidad y frescura para momentos y sabores como el aperitivo". Se le considera ligero y elegante sin esfuerzo. 14 euros.
- Otra de las recomendaciones de la sumiller es Calvente blanco, un moscatel de Alejandría. "Expresa la complejidad, finura y olores de la uva, suelo y clima del que procede, apareciendo aromas frutales (melocotón, pomelo, piña), florales (azahar) y mientras el paso de boca se presenta elegante, fresco, equilibrado y con un final ligeramente amargo propio de la variedad, además de recuerdos a melocotón y piña", aseguran desde Bodegas Calvente en Granada. "Unos meses con sus lías le dan el volumen suficiente para soportar platos grasos y mariscos a la plancha"; apunta Mónica Rosón sobre este vino que cuesta 13.95 euros.
- Perelada 5 Finques. "Desde la D.O. Empordá este coupage de Sauvignon Blanc, Garnacha Blanca y Macabeu con una crianza mixta de unos seis meses en acero inoxidable y roble tiene un gran equilibrio entre la fruta, la acidez y cierto cuerpo. De gran riqueza aromática para disfrutar con queso o guisos de pescado", nos dice la experta. Se define así: "Con buena acidez y una textura suave. Con aromas intensos de fruta blanca y de hueso, con notas cítricas y matices florales", apuntan desde la bodega Perelada. 10,95 euros.