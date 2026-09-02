Rocío Ponce 02 SEP 2026 - 08:00h.

La sumiller Mónica Rosón nos desvela sus vinos blancos y baratos preferidos, una selección de lo más interesante para no renunciar a la calidad si tienes el presupuesto limitado

Cómo afecta el calor al vino y qué podemos hacer para protegerlo en verano

Compartir







Pocos placeres se pueden comparar al de encontrar un nuevo vino que te encanta y descubrir que, además, es realmente económico. Mónica Rosón, conocida como La Cataora en redes sociales, es sumiller, formadora y comunicadora eno-gastronómica y con ella hemos hablado de vinos, en concreto blancos, con un presupuesto limitado. En este sentido, nos confiesa, se puede encontrar una genial relación calidad-precio tanto en tintos, como en blancos y rosados. No tenemos que dejarnos más de un sueldo (o de varios) en un vino para disfrutarlo de verdad, como hacen a menudo artistas o futbolistas famosos.

"En cuanto a los mitos, es hora de olvidar eso de que los vinos blancos son solo para el pescado. Hay blancos para cualquier plato", nos dice la experta. Un tip práctico para la elección de blancos, nos confiesa, es estar muy atentos siempre que veamos a la etiqueta. "Si pone 'crianza con sus lías', se va a traducir en un vino algo más complejo en aromas y con más volumen y untuosidad en la boca. Es decir, nos vendrá bien para platos más potentes, guisos, carnes rojas o quesos curados", recomienda. Otro de los tips que debes tener en cuenta con los blancos, según la sumiller, es que si es un vino joven, "lo mejor es elegir la añada en curso".

La sumiller considera que, a la hora de elegir el vino, debemos tener muy claro con qué lo tomaremos. "En ese sentido, podemos elegir siempre un vino joven de variedades con carácter fresco y con acidez y/o salinidad como Treixadura, Verdejo o Zalema para el aperitivo o para copear. Si pensamos tomarlo con ensaladas o aliños, debemos tener en cuenta que sean vinos también con acidez, muy frescos y con poca crianza, como Albariños,Txacolís o algún Sauvignon Blanc. Y para algo más potente, como algo a la brasa o un guiso marinero, yo optaría por un blanco más rotundo, uno con mínimo de seis meses de crianza sobre lías, con más volumen: una Viura, Garnacha Blanca o un Godello", asegura.