La Aemet alerta de la llegada de una masa de aire cálido y seco que provoca nuevas subidas de temperaturas en diversos puntos del país, donde se alanzarán los 40 grados

Se prevé que el jueves sea la jornada más calurosa, alcanzando valores más propios del verano, un episodio que, según la Aemet, podrá prolongarse hasta la próxima semana

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Llega un nuevo domo de calor que hará que vuelvan a subir las temperaturas nada más comenzar septiembre, con termómetros que podrán alcanzar hasta los 40 grados. Este miércoles, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene en aviso a ocho comunidades, no solo por calor, también por lluvias y tormentas.

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La entrada de una masa de aire cálido y seco desde el norte del continente africano, junto con cielos poco nubosos y polvo en suspensión, deja en aviso naranja por altas temperaturas a Andalucía, una alerta que afecta a la Campiña cordobesa, a Morena y Condado en Jaén y a la Campiña sevillana, donde las temperaturas alcanzarán los 40 grados.

En aviso amarillo, también por altas temperaturas, se encuentra Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura y la Comunidad de Madrid. Los termómetros subirán hasta los 39 grados en Jaén y Granada, hasta los 38 en las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva, Ciudad Real, Toledo y Badajoz.

Pero la jornada de hoy también estará marcada por alguna tormenta, principalmente en Guadix y Baza, en Granada; Cazorla y Segura, en Jaén; Gúdar y Maestrazgo, en Teruel; el noroeste de Murcia, Albacete y Castellón, donde se mantienen activos avisos amarillos por lluvias y tormentas. La Aemet no descarta que vayan acompañadas de rachas de viento muy fuertes.

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El jueves, la jornada más calurosa del episodio

Se esperan noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en los litorales mediterráneos, las depresiones del nordeste y las zonas bajas de Andalucía. Además, se prevé que el jueves sea la jornada más calurosa, alcanzando valores más propios del verano, un episodio que, según la Aemet, podrá prolongarse hasta la próxima semana, con valores algo más suaves a partir del sábado.

El jueves, las temperaturas máximas seguirán subiendo en la Península y Baleares, de forma más notable en el Cantábrico y en el suroeste, donde los termómetros marcarán hasta 6 grados grados más. Los avisos por calor llegarán a Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Madrid, Navarra y La Rioja.

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Las temperaturas podrán superar los 35 grados en buena parte del interior peninsular, el valle del Ebro, Mallorca, las zonas bajas del sureste y el sur de Gran Canaria, y los 40 grados en los valles del Guadalquivir y del Guadiana, explica la Aemet.