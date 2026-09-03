Los Mossos d'Esquadra analizan la vivienda en la que dos padres habrían enterrado a su hijo de 18 meses en una caja de cartón en Tarragona

Detienen a una pareja en Valencia por presunto homicidio de su bebé de 18 meses: todavía no se ha encontrado el cadáver

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TarragonaContinúa la investigación por el presunto homicidio de una pareja a su bebé de 18 meses en Tarragona. Los Mossos d'Esquadra continúan inspeccionando la vivienda en la que, supuestamente, la pareja habría enterrado en una caja de cartón al pequeño Izan, un niño de tan solo 18 meses, tras hallarlo sin vida el pasado viernes 28 de agosto.

Cinco días más tarde, la Policía Nacional detenía durante este miércoles en Valencia a la pareja que tenía pendiente una requisitoria judicial de búsqueda y detención por un juzgado de Tarragona por un presunto delito de homicidio, según fuentes policiales, mientras los Mossos d'Esquadra investigan la desaparición de su bebé en Santa Bàrbara (Tarragona).

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La 'casa de los horrores de Santa Bàrbara'

Sobre las 8:35 horas de este miércoles, agentes de la Brigada Móvil de la Policía Nacional detenían a la pareja en la Estación del Norte, en pleno centro de València, y ambos han pasado a disposición judicial ante el juzgado de guardia.

Por su parte, los Mossos d’Esquadra investigan la desaparición de su bebé en Santa Bàrbara (Tarragona) y buscan pruebas en la vivienda donde, el pasado fin de semana, fueron rescatados 28 perros en estado de desnutrición y falta de higiene y había otros animales muertos.

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Precisamente, varios vecinos han apodado esta vivienda como 'la casa de los horrores de Santa Bàrbara'. Según el testimonio de varios de ellos y recogidos por el medio de comunicación 'Levante EMV', el domicilio era famoso en la zona por el fuerte olor que desprendía desde el exterior. En la casa vivían Cristina, de 29 años, Jesús, de 35 años, sus tres hijas de seis, cuatro y tres años, Izan, el supuesto bebé que buscan y que no está registrado ni censado, y más de 28 perros.

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Además, al entrar en el domicilio los agentes también han encontrado los cadáveres de otros animales repartidos por las diferentes habitaciones de la casa y muchísima basura. Como consecuencia de esta insalubridad, los vecinos denuncian al medio de comunicación anteriormente citado que de la vivienda salían hasta pulgas.

Sobre el estado de las pequeñas, hay que destacar que la pareja tenía otros dos hijos mayores que no convivían con ellos al estar tutelados por la Generalitat, los vecino de la zona denuncian que veían a diario "cómo iban de sucias". "Es imposible que, si nosotros nos dábamos cuenta y lo denunciábamos, nadie hiciera nada", lamentan los testigos al medio de comunicación.

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Buscan al pequeño Izan

Ahora, los agentes continúan inspeccionando la zona tras la retirada de montones de basura de la vivienda. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha señalado que la plaza 2 de la sección de instrucción del tribunal de instancia de Amposta (Tarragona) tiene una causa abierta, declarada secreta, por una denuncia por la desaparición del bebé.

El objetivo de los policías es encontrar cualquier indicio que pueda dar con el pequeño Izan ya que no se encuentra censado. Por eso, los Mossos d'Esquadra investigan la casa de Santa Bàrbara, que está precintada desde el viernes, para tratar de hallar pruebas sobre el paradero del bebé.

El abuelo del pequeño denunció el caso

Por su parte, los padres de 'la casa de los horrores de Santa Bàrbara' serán conducidos para su puesta a disposición ante el juez de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Amposta (Tarragona), encargado del caso. durante los próximos días,

Así lo ha ordenado la magistrada de la plaza 10 de Instrucción de València, en funciones de guardia, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que recuerda que fue el juzgado de Amposta el que emitió en su momento la orden de búsqueda y detención contra ambos sospechosos.

Fue el abuelo del pequeño el que presentó la denuncia asegurando que su nuera le había confesado que habían enterrado al pequeño en una caja de cartón tras hallarlo sin vida.