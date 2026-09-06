Manuel Pimentel Málaga, 06 SEP 2026 - 06:30h.

La Universidad de Málaga desratiza la Facultad de Ciencias tras detectarse fugas de agua en los equipos de aire acondicionados del módulo de Química

El centro ha fumigado de cara al inicio del nuevo curso académico y asegura haber erradicado el problema con los roedores

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Una plaga de ratas en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga (UMA) ha obligado al centro universitario a realizar un plan de fumigación y desratización en el edificio para acabar con los roedores de cara al inicio del nuevo curso académico, cuyas clases se inician este 9 de septiembre.

El tratamiento contra las ratas se ha llevado a cabo en dos de los tres módulos de la facultad: en el de Biología y en el de Química. En éste último se sitúa el origen del problema.

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Durante el pasado mes de mayo, se detectaron fugas en las tuberías del aire acondicionado de un laboratorio del departamento de Química. Dichas fugas habrían sido provocadas por las ratas, al roer los conductos de los equipos para encontrar agua.

Evitar daños en los equipos científicos

Según afirma el decano de la Facultad de Ciencias de la UMA, José Jiménez, se trata de una hecho "excepcional" y aislado a una zona concreta del edificio. De hecho, ha asegurado que "no ha llegado a verse ninguna rata" y que lo más importante es evitar que las fugas de agua pudieran provocar daños sobre los equipos del laboratorio, causando un alto coste económico.

Ante el riesgo de que la plaga de ratas se extendiera por todo el edificio durante el mes de agosto, que ha permanecido cerrado, la Facultad ha decidido extender la fumigación contra los roedores en todo el centro universitario.

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Actuación preventiva

En cualquier caso, desde el decanato han quitado hierro al asunto asegurnado que "esto no es noticia" y que lo que se ha realizado es una actuación "preventiva" para evitar problemas mayores. Y es que el campus se encuentra junto a un arroyo y una zona de mucha vegetación, que podrían haber influido en la proliferación de los roedores. Igualmente, desde la UMA garantizan que no existe ningún riesgo de salubridad o problema tanto para el alumnado como para el personal docente.

El plan de desratización se ha llevado a cabo durante los fines de semana de julio, evitando que interfiriera con la actividad universitaria, y asegurándose de que las ratas no se multiplicaran en agosto. De hecho, según la empresa de control de plagas, el problema ya ha sido erradicado.