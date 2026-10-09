Manuel Pimentel Málaga, 09 OCT 2026 - 18:31h.

Unas 1.500 personas han celebrado una gran despedida a uno de los docentes más queridos y fundador del colegio, Bernabé López

Bernabé López ha dedicado sus últimos 27 años a la enseñanza en este centro, donde le han recibido con un pasillo de honor para despedir su etapa laboral

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El colegio El Pinar de Alhaurín de la Torre, en Málaga, ha vivido este martes una emotiva jornada de agradecimiento y despedida por la jubilación de Bernabé López, socio fundador del centro escolar y uno de los docentes más queridos.

Más de mil quientas personas, entre profesores, alumnos y personal del centro se han congregado allí para mostrar su afecto con un estrenduoso aplauso y más de 10 minutos de ovación a Bernabé, una de las leyendas del centro. A sus 70 años y tras una prórroga, se ha convertido en el primer profesor del centro que se ha jubilado.

"Hoy hemos dicho adiós a un profesor de generaciones de jóvenes, pero por encima de todo una de esas piezas básicas que ha sabido engranar el motor de esta institución académica, casi treintañera, con su talante, amabilidad, disposición y buen criterio", han transmitido desde El Pinar.

Casi tres décadas de dedicación

Tras 27 años dedicados a la enseñanza, el docente ha cerrado rodedado de cariño su etapa profesional para dar paso a su jubilación. "Siempre con una sonrisa y transmitiendo buen rollo. Disfruta mucho de este descanso tan merecido. Tus clases siempre fueron muy divertidas", recuerda una antigua alumna.

El 'profe' que vio crecer el colegio

El 'profe Bernabé', como se le ha conocido siempre, también ha dedicado unas bonitas palabras: "Ha llegado la hora de retirarme, pero me llevo el corazón lleno por el cariño inmenso que me habéis demostrado siempre. Gracias a la dirección, a cada uno de mis compañeros profesores y maestros por su apoyo incondicional, a todo el personal del colegio y a las familias. A partir de hoy vendré solo de visita, pero una parte de mí se queda para siempre en cada rincón de El Pinar".

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Bernabé se despide así del colegio en el que ha dedicado casi tres décadas de su vida incluso "desde antes de que El Pinar fuera El Pinar, quizás por eso, jamás se irá", afirman desde el colegio. Y es que este profesor ha visto cómo pasó de ser un centro con apenas 300 alumnos en sus inicios hasta los casi 1.400 matriculados de este curso. "Lo ha visto crecer desde que abrió sus puertas", afirman.

Desde los estudiantes de Educación Infantil hasta los de Bachillerato, aguardaron la última visita de Bernabé en los pasillos del centro para expresarle su afecto.

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Pasillo de honor, aplausos y flores

Así, durante casi un cuarto de hora, las ovaciones y aplausos rompieron el habitual silencio que se respira durante las horas de clase. Con pancartas, mensajes de cariño y un rampo de flores, niños, jóvenes estudiantes y maestros se han volcado en este día tan especial.

Para Bernabé no ha sido fácil expresar con palabras tantos años de anecdotas, vivencias y esfuerzo. Pero se queda sobre todo con la felicidad. "Han sido muchos años aquí y muy intensos. Es una familia lo que dejo atrás y no es fácil, haber podido acompañar en su crecimiento a tantas generaciones es el mayor honor de mi carrera profesional", dijo visible emocionando a la comunidad educativa de El Pinar, con el gran ramo de flores que le entregaron a su despedida. "Tienes el cariño de muchos. El más importante, el de tus alumnos y alumnas y el de tus compañeros. Buen viaje, amigo", le desean.