Maitena Berrueco 07 OCT 2026 - 13:33h.

El sindicato policial Si.P.E. denuncia que alguien pudo acceder desde el exterior y reclama medidas de seguridad

El tormento de la Ertzaintza en Vitoria: clavos en el garaje de la comisaría y las ruedas pinchadas de los coches de 15 agentes

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San SebastiánA simple vista, la imagen de una rata muerta en la ventana de una comisaría de policía, lleva a elucubrar todo tipo de conjeturas: ¿La rata quería colarse en esta comisaría donostiarra de la Ertzaintza cuando se quedó atrapada? O, por el contrario, ¿Estaba intentando escapar de las dependencias policiales?, más aún, ¿Podría, en realidad, no haber sido un accidente sino un ataque premeditado hacia los agentes?

Lo cierto es que el Sindicato Profesional de la Ertzaintza, Si.P.E tiene claro que esta tercera hipótesis es la que cobra más peso y denuncian que se trataría de un ataque radical contra la Policía Vasca.

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En este sentido, desde este sindicato alertan de que más allá de lo “desagradable o repugnante” que pueda resultar encontrar una rata muerta en la ventana de las dependencias de Atestados de la comisaría de la Ertzaintza en la capital guipuzcoana, este hallazgo evidencia algo mucho “más grave”: la “vulnerabilidad” de los policías vascos, incluso “dentro de las comisarías”, ya que “una persona ha podido aproximarse físicamente a una dependencia policial y realizar una acción deliberada contra las instalaciones sin que existiera una barrera de seguridad suficiente que lo impidiera”.

Miedo a que lancen una piedra o coloquen un artefacto

Si.P.E. insiste en que este caso va más allá de una rata muerta y que se trata de saber hasta dónde puede llegar alguien que quiera atacar, intimidar o amenazar a un ertzaina. Estos agentes temen que si alguien puede acceder con impunidad hasta esta ventana de unas dependencias policiales y colocar allí un roedor muerto, de pie a que mañana lancen una piedra, un artefacto o un líquido peligroso.

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La comisaría en la que se ha producido el incidente fue recientemente sometida a una reforma y temen que el episodio de la rata haya puesto en evidencia que existen puntos débiles en cuanto a la seguridad de las instalaciones.

"Queremos saber qué medidas de protección existen, qué evaluación de seguridad se realizó tras la reforma y qué medidas se van a adoptar para impedir que esta situación pueda repetirse", señalan. También, que se revisen las imágenes de las cámaras de seguridad para tratar de identificar a la persona responsable de este acto y esclarecer exactamente cómo pudo producirse. "Desde Si.P.E. consideramos especialmente preocupante que, en un contexto en el que los ataques y actos de intimidación contra la Ertzaintza continúan siendo una realidad, las propias instalaciones policiales puedan presentar puntos desde los que se pueda acceder directamente a los agentes o actuar contra ellos", añaden.