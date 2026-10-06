Redacción Andalucía Jaén, 06 OCT 2026 - 14:55h.

La familia ha tenido que abandonar el piso donde vivían en la capital de Jáen, propiedad de una octogenaria con la que habían contraído una deuda de 20.000 euros

Desahuciada en Vitoria, Álava, una familia con dos menores de edad a su cargo

Compartir







A pesar de los intentos para paralizar el desahucio de Charo, su pareja y sus dos hijos de siete y un año de edad, en la mañana de este martes 6 de octubre, la familia ha tenido que abandonar el piso en el que vivían desde hace cinco años en Jaén.

Allí se han concentrado decenas de personas desde primera hora de la mañana junto con miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que ahora apoyan a la familia para buscar una alternativa habitacional, mientras la propietaria de la vivienda aguardaba junto a su hijo en la puerta del edificio a que la Comisión Judicial ejecutara el desahucio, que estaba previsto para las 11.00 horas. Por el momento, las cuatro personas pasarán la primera noche tras el desahucio en un albergue juvenil de la Junta de Andalucía.

Albergue de la Junta

"Estamos en la calle ya, no sabemos donde nos vamos a ir, ¿qué hacemos cuando mis sobrinos salgan del colegio a las dos de la tarde?", exclamaba la hermana de Charo nada más abandonar la vivienda. "No tenemos a dónde ir, es imposible encontrar una alquiler", ha relatado entre sollozos.

"Nos vamos a ir al albergue juvenil para que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento se pongan de acuerdo para acoger a esta familia y a sus niños cuando los recojan del colegio", ha explicado a los medios la portavoz de la PAH, Isabel Mateos, que ha lamentado que "ha primado la propiedad por encima de la vulnerabilidad".

Mateos ha criticado la escasez de vivienda pública en la capital para dar respuesta a situaciones como esta, al tiempo que ha agradecido el apoyo de Cáritas. Asimismo, ha mostrado su rechazo a que una madre trabajadora acabe en la calle junto a sus dos hijos, en un desahucio que ha transcurrido de forma pacífica. El pasado mes de junio, la familia ya se enfrentó a un primer intento de desalojo que frenado gracias a la intervención de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

20.000 euros de deuda

Por su parte, el hijo de la propietaria de la vivienda, una mujer de 78 años con problemas de salud, ha asegurado a un equipo de 'Informativos Telecinco' que los primeros meses estuvieron pagando el alquiler hasta que dejaron de hacerlo. Tampoco pagaban, asegura, los sumininistros del luz y agua, teniendo que hacerse cargo su madre de ello, hasta alcanzar una deuda de 20.000 euros.

"Mi madre ha perdido 10 kilos dede que estamos en este proceso, esto se la va a llevar por delante", asegura el familiar de la propietaria, quien asegura que "no hacen negocio con la vivienda", que la tenían alquilada por 360 euros y "nunca se le había subido":

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Es duro para todas las partes, yo les entiendo a ellos pero nosotros también lo estamos pasando mal. Después de cinco años, para mi madre es el fin de una pesadilla", ha asegurado.

Recurso judicial

El abogado de oficio de la familia había solicitado al juzgado la suspensión del lanzamiento y que se valorara que la Diputación Permanente del Congreso, máximo órgano parlamentario en periodo electoral, tenía previsto convalidar este martes los decretos de vivienda que amplían hasta 2030 la protección frente a los desahucios de familias vulnerables.

PAH Jaén consideraba que el juzgado debería haber tenido en cuenta la voluntad política y normativa de reforzar esta protección y haber aplazado el lanzamiento hasta que la nueva regulación pueda desplegar sus efectos.

Las 18 organizaciones que respaldaron la declaración institucional para impedir desahucios en la ciudad de Jaén impulsada por la PAH han estado presentes en la avenida de Barcelona para acompañar a la familia que finalmente ha tenido que abandonar la vivienda.