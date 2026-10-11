Manuel Pimentel Málaga, 11 OCT 2026 - 07:30h.

La defensa alega que la 'mobile home' montada sobre ruedas y sin cimentación está distanada a uso como almacén y no residencial

La Fiscalía considera que se trata de una la instalación constituye una construcción susceptible de uso residencial y acusan al propietario de un delito contra la ordenación del territorio

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Un vecino de Casabermeja, en Málaga, se enfrenta a una petición de una pena de 15 meses de prisión por instalar una casa portátil con ruedas de segunda mano sobre una parcela rústica de su propiedad.

La Fiscalía acusa al propietario de un presunto delito contra la ordenación del territorio, al considerar que la instalación constituye una construcción susceptible de uso residencial.

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El propietario adquirió en el año 2022 la finca, de 3.127 metros cuadrados, e instaló una vivienda prefabricada con ruedas y sin cimentación.

Petición "desproporcionada"

El investigado cree que la solicitud de la Fiscalía es "desproporcionada" y alega que la 'mobile home' no es una construcción destinada a uso residencial, sino que se trata de un bien mueble que se iba a utilizar como almacén de aperos de labranza y un pequeño huerto que tiene en la finca donde pasa su tiempo libre con sus hijos.

Asimismo, el propietario alega que nunca ha residido en la parcela en cuestión ni tampoco está empadronado allí. De hecho, asegura, que en las inspecciones realiazadas por la Guardia Civil y el técnico municipal se constanta que hubiera nadie residiendo en el terreno.

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Según la defensa, ejercida por el letrado Miguel Ángel Escalante, del despacho Escalante-Botello Abogados, la estructura fue adquirida de segunda mano, conserva sus ruedas, carece de cimentación y permanece separada del suelo, pudiendo ser retirada y trasladada sin necesidad de realizar obras de demolición.

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"Estas características resultan relevantes para determinar si estamos realmente ante una construcción o edificación en el sentido exigido por la legislación penal o, por el contrario, ante la colocación de un bien mueble transportable cuya eventual situación urbanística debería abordarse, en su caso, por la vía administrativa", añaden desde el bufete de abogados.

Elementos pre-existentes

El caso se torna más complejo debido a que el terreno tenía "ciertos elementos" que ya estaban instalados en la parcela antes de que el ahora investigado la adquiera. Según detallan desde el despacho jurídico a 'Informativos Telecinco', cuando la Guardia Civil realizó la inspección y practíco la denuncia de oficio, "al apreciar la mobile home entendieron que lo habia construído él y lo han incluido todo dentro de la misma causa".

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Sin embargo, entre la documentación aportada al procedimiento figuran vídeos realizados antes de la compra del terreno en los que ya podían observarse unos depósitos cilíndricos, un contenedor y parte del vallado, que habrían sido construidos por el anterior propietario, pero que se lo han atribuido al ahora investigado.

Bien inmueble

El fondo del asunto gira entorno a una distinción jurídica clave en este caso. La Fiscalía considera que la 'mobile home' instalada es un buen inmueble, mientras que la defensa asegura que se trata de un bien mueble y, por tanto, no sería ilegal. "Consideramos que no es una edificación ya que es no está cimentada sino que está sobre ruedas, por lo que estamos ante un bien mueble", puntualizan.

Además, la defensa añade que, incluso en el caso de que existiera alguna irregularidad urbanística, esta debería encauzarse por la vía administrativa y no por la penal. Dicho de otro modo, aunque la instalación hubiera necesitado determinadas autorizaciones, no procedería imponer una pena de prisión.