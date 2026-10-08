Carlos Plá Valencia, 08 OCT 2026 - 13:39h.

El propietario del tractor presentó una denuncia tras comprobar que el vehículo, que se encontraba depositado habitualmente en una explotación ganadera, había desaparecido

Detenido por robar un loro valorado en 800 euros tras entrar a una vivienda de Elche, Alicante

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El Equipo Roca de la Guardia Civil en Castellón ha detenido a un hombre, de 55 años, al cual se le atribuye un delito de apropiación indebida de un tractor agrícola en la localidad de Sierra Engarcerán (Castellón).

Los agentes iniciaron una investigación el pasado 14 de mayo cuando el propietario de un tractor presentó una denuncia tras comprobar que el vehículo, que se encontraba depositado habitualmente en una explotación ganadera, había desaparecido.

A raíz de estos hechos, agentes del Equipo ROCA de la Guardia Civil de Castellón iniciaron las correspondientes pesquisas, que permitieron localizar y recuperar el tractor, así como identificar y detener al presunto responsable, el propietario de la explotación, el cual había vendido a un tercero el tractor sin el consentimiento de su dueño.

Una vez finalizadas las diligencias, tanto el detenido como las actuaciones fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

Prevención de robos

La actuación se enmarca en los servicios que la Guardia Civil tiene establecidos para prevención e investigación de los robos y hurtos en el campo y las explotaciones agrícolas y ganaderas, especialmente los Equipos ROCA, refuerzan las medidas de seguridad para impedir la comisión de este tipo de delitos, incrementando las inspecciones y vigilancias apoyados por el resto de Unidades que forman parte de la Guardia Civil.