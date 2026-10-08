Investigan la caída desde un tercer piso de un niño de 11 años en Antequera, Málaga

Manuel Pimentel Málaga, 08 OCT 2026 - 11:51h.

El menor sufrió varias fracturas y permanece ingresado en el Hospital Materno Infantil de Málaga tras ser trasladado desde el Hospital de Antequera

El 112 recibió un aviso que alertaba de que un menor se había caído desde una tercera planta de manera accidental

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Un niño de 11 años permanece ingresado en el Hospital Materno Infantil de Málaga tras resultar herido al sufrir una caída desde una tercer piso en un edificio en la calle Lucena de Antequera, en Málaga, este pasado miércoles.

Fuentes sanitarias han indicado a EFE que aunque inicialmente fue evacuado al Hospital de Antequera posteriormente se trasladó al hospital de Málaga, donde permanece estable.

Varias fracturas

Los hechos ocurrieron sobre las 20:00 horas de este miércoles 7 de octubre cuando el servicio de emergencias del 112 recibió un aviso que alertaba de que un menor se había caído desde una tercera planta de manera accidental, según ha informado a EFE un portavoz del centro de emergencia.

Al parecer, el menor sufrió varias fracturas como consecuencia de la caída. Hasta el lugar de los hechos se trasladó de inmediato agentes de la Policía Local, Nacional y los servicios sanitarios, que lo trasladaron en un primer momento al Hospital de Antequera. Mientras, la Policía investiga los hechos para aclarar las circunstancias de la caída del menor.