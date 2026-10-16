Manuel Pimentel Granada, 16 OCT 2026 - 07:30h.

El alcalde de Órgiva, Raúl Orellana, anuncia que el Ayuntamiento instalará cámaras para multar a los incívicos que depositan enseres en la vía pública

Hasta 6.000 euros por abandonar muebles en la calle: los vertidos ilegales conllevan importantes sanciones

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A pesar de que está prohibido abandonar enseres en la vía pública, es habitual encontrar juntos a los contenedores -y no tan cerca de ellos- todo tipo de objetos abandonados: sillas, mesas, armarios, colchones y electrodomésticos de toda clase, desde pequeños monitores hasta frigoríficos o lavavajillas.

Para deshacerse de estos muebles, lo habitual es avisar al Ayuntamiento, que en cada lugar marca unas normas, horarios y puntos habilitados para ello, y después se encarga de gestionar la recogida de estos residuos para su posterior reciclaje.

Los apenas 5.700 vecinos del municipio de Órgiva, en Granada, se lo pensarán dos veces antes de tirar indebidamente en la calle algún mueble. El Ayuntamiento de esta localidad de la comarca de la Alpujarra ha decidido dar un importante paso para aliviar el quebradero de cabeza que supone para los servicios de limpieza el abandono de muebles y electrodomésticos en la vía pública.

Cámaras contra el incivismo

El alcalde Órgiva, Raúl Orellana, ha anunciado a través de las redes sociales del Consistorio que se van a instalar cámaras de vigilancia para identificar y multar a quienes dejen sus enseres abandonados en las calles del pueblo.

"Vamos a instalar cámaras y carteles informativos para evitar el abandono de enseres en la vía pública. Tenemos un punto limpio y servicios de recogida, así que os pido responsabilidad y civismo", ha indicado Orellana. "La verdad es que el civismo brilla por su ausencia", ha dicho el alcalde en un vídeo publicado por el Ayuntamiento.

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Y es que, a pesar de la cercanía al punto limpio que hay ubicado a la misma entrada al pueblo de Órgiva, hay muchos incívicos que dejan los muebles tirados por la calle, en cualquier lugar "y de cualquier manera". Incluso, asegura el regidor, hay "gente de fuera" que lleva sus enseres hasta Órgiva para dejarlos allí abandonados entre los contenedores.

"Cuesta casi más trabajo entrar al pueblo para tirarlos que depositarlos en el punto limpio", ha explicado a 'Informativos Telecinco' un vecino que lamenta la "mala imagen" que dice le da al pueblo esta circunstancia.

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Otra vecina, en cambio, se queja de que ahora no hay mucha información sobre cuándo y dónde se deben depositar estos elementos: "Antes pasaban una vez al mes que era cuando había que tirar las cosas y ahora la gente las tira y se quedan en la calle hasta que pasan los camiones a recogerlos" asegura.

Llamada al civismo

Desde el Ayuntamiento insisten en la importancia de que los vecinos colaboren para mantener el pueblo limpio. En este sentido, Raúl Orellana ha explicado que el punto limpio de Órgiva tiene "un horario muy amplio, de lunes a sabado" para que la gente pueda depositar allí sus enseres y un númeo de teléfono de atención al ciudadano para que puedan ir a recoger esos enseres.

"No se puede afear tanto, la recogida deberia ser dos días a la semana y se está haciendo casi todos los dias, ruego que se utilice el punto limpio para el depósito de enseres y tengamos todos un poco de civismo. Por mucho que se trabaja, se está haciendo recogida prácticamente cada día y eso va en detrimento de otros servicios municipales", ha incidido Orellana, quien ha insistido en que serán tajantes con la medida de instalar las cámaras: "Se va a sancionar".