Hasta 6.000€ por abandonar muebles en la calle: los vertidos ilegales conllevan importantes sanciones

David Soriano 17 JUN 2026 - 20:00h.

Debido a su volumen y peligrosidad en la vía pública, los muebles, colchones o electrodomésticos nunca pueden depositarse en los contenedores convencionales.

¿Cómo reciclar un colchón viejo?

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Las normativas que hay en España sobre limpieza de la vía pública velan por tener las ciudades y municipios lo más limpios posibles. Cualquier comportamiento incívico que tenga como consecuencia un ensuciamiento del espacio común puede ser motivo de sanción y esta, por lo general, es directamente proporcional al daño causado por el infractor. Debido a lo voluminoso, visible y difícil de reparar que es, el abandono de muebles, colchones o electrodomésticos en la calle es uno de los más perseguidos y, como te pillen con las manos en la masa, te va a salir realmente caro.

Sanciones muy elevadas por vertidos ilegales

Hay que tener en cuenta que las normativas de limpieza que se consensuan a nivel local suelen estar replicadas de forma casi idéntica por todo el territorio nacional, porque el sentido común impera en considerar qué ensucia nuestras calles y dejar abandonados muebles, colchones, electrodomésticos o similares está claramente aceptado como algo de mal gusto que da una sensación pésima de la limpieza existente en los barrios en los que sucede. Por supuesto, semejante guarrada tiene su penalización en las normativas locales.

Por ejemplo, en el artículo 9.n) de la Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos, Gestión de Residuos y Economía Circular del Ayuntamiento de Madrid figura la prohibición de “abandonar muebles, enseres, colchones, electrodomésticos, bolsas, envases o similares en los espacios públicos, salvo autorización previa”. Aunque tomemos este ejemplo, este supuesto suele estar prohibido en la gran mayoría de municipios españoles, ya que afecta a la limpieza de cada localidad.

Como la competencia en materia de limpieza del espacio público es de ámbito local, las sanciones no son uniformes en toda España. En Madrid o Málaga, el incumplimiento de estas normas es considerado infracción leve, lo que lleva aparejadas sanciones para el infractor que pueden llegar hasta los 750 euros, según la normativa municipal correspondiente. Sin embargo, en algunos municipios se contempla también la posibilidad de sancionar por reincidencia, lo que puede acabar derivando en sanciones de cuatro cifras, pudiendo llegar a 6.000 euros, aunque generalmente estas suelen ser para comercios que se desprendan incorrectamente de enseres en la vía pública de forma sistemática.

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Cómo deshacerse correctamente de muebles

Cuando necesites desprenderte de muebles o enseres, para evitar la sanción económica, hay que recurrir a los métodos válidos, para los cuales puedes incluso encontrar ayuda de los organismos públicos. La gran mayoría de ayuntamientos cuentan con un servicio gratuito de recogida periódica de muebles con el que se trata precisamente de evitar el abandono de residuos voluminosos en la vía pública. Suele ser un servicio periódico que va rotando entre barrios, pero en algunas localidades, sobre todo las más pobladas, también puedes concertar una cita fuera de dicha rotación para que vengan a recogerlos.

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Desde aquí recomendamos consultar con la administración local a la que pertenezcas para conocer las fechas y condiciones que tienen estos servicios y así deshacerte de ellos lo antes posible, pero de la forma adecuada. Recuerda que opcionalmente podrías deshacerte de ellos dándoles una segunda vida a través de la donación a quienes lo necesiten, ya que podrían encargarse de la retirada o transporte del mismo, no solamente evitando que lo fueras a tirar donde no debes, sino que favoreces la economía circular. Volviendo al ejemplo de Madrid capital (por cercanía del autor), cuenta desde hace un tiempo con Centros de Reutilización de Residuos del programa conocido como ReMAD en el que puedes llevar tu mueble viejo y que otra persona decida darle una segunda vida y se lo lleve.

En el caso de que no quieras recurrir al servicio periódico de recogida de muebles que organiza tu ayuntamiento y quieras ser tú el que tome las riendas de deshacerse del mueble, deberías acudir a un punto limpio de reciclaje para asegurarte de que se procesen correctamente y reducir su impacto ambiental. Para ello, deberías contar con un transporte lo suficientemente amplio para realizar el trayecto del mueble desde tu domicilio hasta el punto municipal de reciclaje, por lo que puede que solamente sea una opción a recomendar si te corre prisa deshacerte de ello y lo vas a poder trasladar antes de que acuda el servicio municipal a domicilio.

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Cabe recordar también que otra de las opciones que tenemos cuando deshacernos de un mueble es por renovación por uno nuevo es que la mayoría de los comercios especializados tiene un servicio de recogida gratuito con el que se llevan el mueble viejo a la misma vez que hacen el porte para traerte el que acabas de comprar. De este modo, aunque pierdas la pista a lo que ha sucedido con tu mueble y cómo se van a deshacer de él, la responsabilidad sobre su reciclaje cambiaría de manos. Sea como sea, recuerda que los muebles siempre serán considerados residuos domésticos que, por sus características especiales de volumen y peligrosidad no puedan depositarse en los contenedores habituales, por lo que elige la opción más conveniente en tu caso, ayuda al medio ambiente… y a tu bolsillo evitando la multa.