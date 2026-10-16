Manuel Pimentel Granada, 16 OCT 2026 - 04:30h.

La Universidad de Granada encadena su cuarto año consecutivo batiendo su propio récord de investigadores incluidos en un ranking que elabora la Universidad de Stanford

El área de Inteligencia Artificial y Procesamiento de Imagen destaca como la disciplina con mayor representación de la UGR, con un total de 30 investigadores

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La Universidad de Granada (UGR) ha alcanzado un nuevo hito en el ámbito de la investigación al incorporar un total de 187 de sus investigadores entre los más influyentes del mundo, según la última edición del prestigioso ranking que elabora por la Universidad de Stanford.

Es la cifra más alta alcanzada hasta ahora por la institución, con 19 investigadores más que en la edición anterior, cuando se contabilizaron 168. El dato no solo supone un nuevo récord sino que refuerza la presencia y proyección de la UGR en el panorama científico internacional.

El área de Inteligencia Artificial y Procesamiento de Imagen destaca como la disciplina con mayor representación de la universidad granadina con un total de 30 investigadores incluidos en la clasificación, dos más que el año anterior, según ha informado la Universidad de Granada en un comunicado.

Este ranking internacional, denominado Ranking of the World Scientists: World’s Top 2% Scientists, identifica a los científicos con mayor impacto a partir de los datos de citación recogidos en la base de datos Scopus, mediante la aplicación de indicadores bibliométricos estandarizados.

La lista de la Universidad de Stanford

El listado fue actualizado por Elsevier el pasado 7 de octubre bajo la coordinación del profesor John Ioannidis, de la Universidad de Stanford bajo el título August 2026 data-update for ‘Updated science-wide author databases of standardized citation indicators’.

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La clasificación contempla dos categorías diferenciadas: una que evalúa el impacto científico acumulado a lo largo de toda la trayectoria investigadora (hasta 2025) y otra que analiza exclusivamente el impacto de las publicaciones durante el año 2025.

En la categoría correspondiente a la trayectoria científica completa, la UGR alcanza un nuevo máximo histórico con 115 investigadores, frente a los 104 registrados en la edición anterior y los 96 de 2024. Esta evolución refleja el crecimiento sostenido de la presencia de investigadores de la institución entre los científicos de mayor impacto internacional.

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Por su parte, en la clasificación que analiza el impacto científico durante el año 2025, la Universidad de Granada cuenta con 144 investigadores, lo que supone un incremento de 12 respecto a la edición anterior, cuando se registraron 132. También en esta categoría la institución consigue su mejor resultado.

Considerando ambas clasificaciones y evitando duplicidades, el número total de investigadores de la UGR reconocidos asciende a 187, frente a los 168 de la edición anterior y los 156 de 2023. Con estos resultados, la Universidad de Granada encadena su cuarto año consecutivo batiendo su propio récord de investigadores incluidos en este ranking.

Crece Física Nuclear y la IA se consolida

En cuanto a la distribución de investigadores por disciplinas, las áreas científicas con mayor representación de investigadores de la UGR son la de Inteligencia Artificial y Procesamiento de Imagen con 30 investigadores, Física Nuclear y de Partículas con 12 investigadores y Odontología, con diez.

Le siguen Farmacología y Farmacia con nueve investigadores, Ciencias de los Alimentos y Matemáticas con siete cada una; y Química Analítica que sube de cinco a siete investgigadores.

Entre los resultados por áreas, destaca especialmente el crecimiento de Física Nuclear y de Partículas, que incorpora cinco investigadores más respecto al año anterior así como la consolidación de Inteligencia Artificial y Procesamiento de Imagen como la disciplina con mayor presencia en la clasificación.