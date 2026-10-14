Antoni Mateu 14 OCT 2026 - 06:00h.

FetaLife es un proyecto desarrollado en Barcelona que se enfoca en salvar las vidas a los recién nacidos entre las 22 y 26 semanas de gestación

Pablo Sánchez, el joven ingeniero que salva vidas a bebés prematuros con incubadoras de bajo coste

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Casi todos conocemos para qué sirven las incubadoras para bebés tradicionales, unos aparatos que mantienen unas condiciones óptimas, fuera del útero, para que los bebés prematuros puedan estar seguros. Ahora, la ciencia da un paso más gracias al proyecto FetaLife, que propone un enfoque más avanzado al recrear las condiciones del útero (desde el líquido amniótico hasta el cordón umbilical), pero fuera de este. En la web de 'Informativos Telecinco' hemos hablado con su equipo de desarrollo para conocer todos los detalles, desde cómo han planteado y diseñado la cápsula hasta el sistema de circulación que conecta al bebé prematuro con esta incubadora.

Una de las primeras reflexiones que se planteó el equipo de investigación allá por 2019 para poner la primera piedra, fue si podían recrear las condiciones que necesita un bebé "extremadamente prematuro que todavía no está preparado para vivir fuera del útero" para continuar desarrollándose. Aunque arrancaron el proyecto hace 7 años no ha sido hasta 2026 cuando han conseguido desarrollar un primer prototipo funcional que, además, ya se encuentra en fase preclínica. Los primeros testeos, realizados en ovinos, ya han dado sus primeros frutos.

El cordón umbilical, clave en el funcionamiento de esta nueva incubadora

Además del líquido amniótico (sintetizado y patentado con fórmula propia, según nos explican), otro de los pilares del funcionamiento de esta nueva tecnología es el cordón umbilical.

"El sistema combina un entorno líquido protegido con un circuito de circulación extracorpórea conectado a través del cordón umbilical. Este realiza, de forma temporal, funciones de intercambio que en el embarazo realiza la placenta. Así se permite el aporte de oxígeno y nutrientes sin que el feto tenga que comenzar a respirar aire a través de los pulmones", explican.

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La piel de los bebés es otro de los factores que han tenido en cuenta a la hora de optar por el líquido como método de incubación: "en extremadamente prematuros es muy fina y sensible y disponer de un entorno como el uterino reduce los riesgos de lesiones que presentan".

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Todo el conjunto del proceso de incubación en líquido y conexión, enfatizan, "requiere monitorización médica continua". Además, cuando se alcanza la madurez suficiente, el objetivo es realizar de forma controlada la transición hacia los cuidados neonatales convencionales.

De la oveja Dolly a la oveja Gaia

Dolly fue el primer animal de la historia en ser clonado. Gaia ha sido el primer animal (también, una oveja) en probar el funcionamiento de la incubadora líquida, y que sea un éxito. "Estuvo conectada al sistema, realizó posteriormente con éxito la transición neonatal y el seguimiento más de 17 meses después muestra un desarrollo neurológico dentro de la normalidad", nos aclaran.

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Sin embargo, también explican que esta es sólo una primera fase: "Nuestro próximo gran paso es avanzar hacia el First-in-Human". Para llegar hasta ahí, deben seguir desarrollando y adaptando la tecnología para su futura aplicación clínica, completar la validación preclínica necesaria y avanzar en todos los requisitos regulatorios y de seguridad que permitan iniciar los primeros estudios en humanos.