Redacción Andalucía Cádiz, 18 OCT 2026 - 09:55h.

Con esta nueva unidad son ya seis las desplegadas permanentemente de manera conjunta en la base militar gaditana

La población norteamericana en la base de Rota supera así ya las 7.000 personas

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La base naval de Rota, en Cadíz, ha celebrado en la mañana de este jueves el acto de bienvenida al nuevo destructor de misiles de Estados Unidos, el USS John Basilone.

El buque forma parte del contingente que Estados Unidos mantiene desplegado en la base española de uso conjunto y forma parte del llamado escudo antimisiles de la OTAN. Con esta nueva unidad, son ya seis las desplegadas permanentemente de manera conjunta en la base militar gaditana.

El John Basilone tendrá como misión “apoyar operaciones de seguridad marítima regional y oportunidades de entrenamiento rutinario, junto a aliados de la OTAN y socios de la región”, según ha explicado la Sexta Flota en un comunicado.

Así es el John Basilone

El nuevo destructor incorpora 96 celdas de lanzamiento vertical que le permiten utilizar una amplia gama de armamento como misiles de crucero Tomahawk, proyectiles antiaéreos y sistemas capaces de interceptar misiles balísticos.

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Además de la defensa antimisiles, está preparado para llevar a cabo misiones de guerra antisubmarina y antisuperficie. Para ello cuenta con tubos lanzatorpedos y artillería naval, y puede operar con una pareja de helicópteros MH-60R Seahawk.

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Con una eslora de 156 metros, un desplazamiento a plena carga de 9.217 toneladas y una velocidad máxima de 31 nudos, unos 57 kilómetros por hora, la unidad entró en servicio oficialmente el 9 de noviembre de 2024.

En el acto de entrega, su comandante, el capitán de fragata T. Max Murphy, señaló que la tripulación está preparada para defender los intereses de Estados Unidos, en unión a sus aliados y para disuadir cualquier agresión en todos los rincones de la región.

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Defensa antiaérea

Al acto de presenteación ha asistido a la ministra de Defensa, Margarita Robles, así como el embajador de Estados Unidos en España y el vicealmirante comandante de la Sexta Flota de los Estados Unidos.

Durante la ceremonia, la ministra ha hecho hincapié en la importancia de la defensa antiaérea en la situación internacional y ha destacado las buenas relaciones de España y EEUU, tanto bilaterales como en el marco de la OTAN: "Vivimos momentos muy difíciles, de ahí la importancia de colaborar para trabajar por la paz", ha señalado Robles.

Desde Defensa, señalan que la llegada del John Basilone obedece al cumplimiento del acuerdo que en 2022 firmaron España y Estados Unidos en el marco de la Cumbre de la OTAN celebrada en Madrid.

Este acuerdo supone un hito para la defensa aérea y la seguridad colectiva de los países aliados y confirma la posición estratégica de España y de la Base Naval de Rota como "un pilar fundamental" en el dispositivo de seguridad de la Alianza Atlántica". Rota es, de hecho, un privilegiado punto de acceso a los escenarios globales de mayor interés.

"Con él se materializa el compromiso de España y Estados Unidos por ampliar de cuatro a seis las unidades antimisiles desplegadas de forma estable en Rota", detalla en Ministerio en un comunicado. Con este sexto buque, la población norteamericana en la base de Rota supera las 7.000 personas.