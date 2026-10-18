Manuel Pimentel 18 OCT 2026 - 21:56h.

La Fiscalía de Menores incoó ocho procedimientos durante 2025 en la provincia de Jaén de los 15 registrados en toda la comunidad autónoma

También se registraron cinco expedientes por abusos sexuales y se tramitaron con éxito diversos casos de especial gravedad por delitos contra la libertad sexual

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JaénLa Fiscalía de Jaén ha incoado durante 2025 ocho expedientes por delitos de odio en el ámbito de la justicia de menores, lo que sitúa la provincia a la cabeza con más de la mitad de todos los expedientes de toda Andalucía, donde se incoaron un total de 15. Así se recoge en la memoria anual de la Fiscalía de Andalucía, Ceuta y Melilla, que hace balance de la actividad judicial y de la evolución de la criminalidad en el territorio durante el 2025.

La Sección de Menores de Jaén cerró el año con la incoación de 741 diligencias preliminares y 318 expedientes de reforma. Dentro de la delincuencia juvenil, la provincia destacó de manera negativa en el ámbito de los delitos de odio y discriminación, liderando la comunidad autónoma con un total de ocho expedientes incoados a menores por esta tipología penal.

Asimismo, se han registrado cinco expedientes por abusos sexuales y se tramitaron con éxito diversos casos de especial gravedad por delitos contra la libertad sexual. Como contrapartida la Fiscalía ha destacado la aplicación del principio de oportunidad a través de los Equipos Externos de mediación, logrando resolver por vía extrajudicial un total de 45 casos de menores infractores en la provincia.

Balance general de la Fiscalía

Según la memoria, se trata de un año marcado por la estabilidad general en el volumen de procedimientos penales y donde también resalta el repunte de los accidentes de trabajo, el incremento de los expedientes a menores por delitos de odio y el elevado índice de sentencias de conformidad logradas en la fase de instrucción.

En total, la provincia de Jaén registró durante el pasado año un total de 23.819 diligencias previas, lo que representa una ligera disminución del 1,7% frente a 24.243 del 2024.

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Por el contrario, los procedimientos abreviados experimentaron un incremento: los de competencia de la Audiencia Provincial subieron un 27,9% --87 causas frente a las 68 del año anterior-- y los de competencia de los Juzgados de lo Penal aumentaron un 10,3% con 2.479 expedientes.

Cuatro muertes por accidentes laborales

En el área de Seguridad y Salud en el Trabajo, la provincia de Jaén mantuvo estables las cifras de siniestralidad mortal con un total de cuatro trabajadores fallecidos en accidentes laborales durante 2025. Las causas por lesiones en el entorno de trabajo sufrieron un repunte significativo hasta alcanzar los 2.421 procedimientos.

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En esta materia, la Fiscalía de Jaén incoó 78 diligencias de investigación preprocesal y presentó tres denuncias. El Ministerio Público ha advertido de que se siguen produciendo retrasos en la remisión de las comunicaciones por parte de la Delegación Territorial debido a la escasez de personal que arrastra este organismo.

En lo que respecta a las resoluciones judiciales, los juzgados de Instrucción de Jaén dictaron un total de 1.033 sentencias de conformidad en el marco de diligencias urgentes (juicios rápidos), lo que supone un leve descenso del 4,6% respecto al año anterior. En los juzgados de lo Penal se dictaron 1.664 sentencias, un 4,5% más, en las condenas logradas por conformidad con el fiscal.

Por su parte, la Audiencia Provincial de Jaén dictó 53 sentencias condenatorias por conformidad --frente a las 41 del año anterior-- y 21 disconformes con la petición del Ministerio Público. En materia de indultos, la Fiscalía de Jaén emitió un total de 17 dictámenes, de los cuales 15 fueron desfavorables a la concesión de esta medida de gracia, uno fue favorable y otro interesó una concesión parcial.

Conducción bajo drogas y alcohol

En el ámbito de la Seguridad Vial, las pruebas de control realizadas por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en las carreteras de la provincia de Jaén arrojaron un total de 835 positivos por alcoholemia sobre 100.165 pruebas practicadas y 1.055 positivos por consumo de drogas, casi la mitad de los 2.211 test realizados.

Por su parte, las distintas Policías Locales de la provincia tramitaron un total de 786 denuncias y 551 atestados por conducción bajo los efectos del alcohol, a los que se sumaron 193 atestados y 102 denuncias por presencia de sustancias estupefacientes en el organismo de los conductores.