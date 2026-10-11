Noelia Camacho 11 OCT 2026 - 18:17h.

Todos tienen corrientes ideológicas distintas pero coinciden en un mensaje que transmiten de forma sosegada

La "derechización" de la juventud en las elecciones: los expertos afirman que "la nueva rebeldía está en ser conservador"

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El equipo de Informativos Telecinco ha escogido al azar a varios estudiantes -de más de 20 años- de la carrera de Periodismo de la Universidad Complutense para hablar de los votos en las elecciones generales. Todos tienen corrientes ideológicas distintas pero coinciden en un mensaje que transmiten de forma sosegada, siendo críticos con el Gobierno y la clase política.

Ellos van a ir a votar, frustrados, porque casi ninguno responde a sus inquietudes. Hoy, hemos montado un debate electoral con todos ellos. Los jóvenes quieren un cambio político y destacan varios puntos que explican esto como, por ejemplo, la corrupción.

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¿Qué piensan de Pedro Sánchez y de la vivienda?

Estos jóvenes afirman que los casos de corrupción que rodean al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se "aleja de la democracia". Una de ellas se considera de izquierdas pero confiesa que "quiere que por votar a esta corriente le digan sanchista".

Así, creen que la división en la izquierda no ayuda en las elecciones. En este caso, las chicas son más de izquierdas y les preguntamos por qué creen que ocurre esto. "Cuando ves propuestas de la derecha que van en contra del feminismo o de la violencia de género", "La xenofobia, no voy a apoyar nunca a un partido que vaya en contra de los derechos humanos", explican dos de ellas.

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En cuanto a la vivienda, defienden que la mejor opción es que hablen entre ellos y lleguen a un consenso entre ambos políticos. Y todos coinciden en una exigencia para el Gobierno: "Que nos escuchen más. Menos promesas y más acción".