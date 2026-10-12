Claudia Barraso 12 OCT 2026 - 17:38h.

Uno de los vecinos de la localidad confirma que el joven fallecido acababa de ser padre

Muere un joven de 21 años apuñalado en un local de ocio en Cúllar Vega, Granada

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Se llamaba Pedro, tenía 21 años y hace dos días fue apuñalado en una discoteca ubicado en la localidad granadina de Cúllar Vaga. Aunque fue evacuado con vida, pero en estado crítico, al hospital, terminó falleciendo un día después debido a la gravedad de las heridas.

Con su fallecimiento, los vecinos de la localidad han asegurado estar en shock después de enterarse de que el joven no ha podido sobrevivir a las heridas que le causó un ataque tan inesperado. Según ha recogido el medio ‘El Ideal’, Ángel Rubio, el presidente de la asociación de vecinos de Almanjáyar ha asegurado que la víctima había estado trabajando durante varios veranos en algunas de las piscinas del barrio.

“Tenía un corazón enorme, era muy solidario, cariñoso y buena persona, siempre estaba dispuesto a colaborar”, asegura, definiéndole como una persona “muy responsable y con una ilusión tremenda por aprender”. Además, ha confirmado que acababa de ser padre: “Tenía a su bebe, estaba en la flor de la vida. Se me ha parado el corazón al conocer esta terrible noticia. Todavía no me lo puedo creer”.

Así sucedieron los hechos

El joven de 21 años estaba ingresado en el Hospital Universitario Clínico San Cecilio desde que los servicios de emergencia acudieron al lugar donde se produjo la agresión y comprobaron que Pedro estaba en estado muy crítico.

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Aún así, los sanitarios consiguieron estabilizarle y fue trasladado hasta las urgencias del centro sanitario, donde le trataron de estabilizar, pero su estado era demasiado grave debido a las heridas que presentaba realizadas con un arma blanca.

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Finalmente, este 11 de octubre ha fallecido. Los agentes del instituto armado ya investigan los hechos y tratan de dar con la persona o las personas que se habrían visto implicadas en el apuñalamiento. Por el momento no hay detenidos.