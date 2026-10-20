Manuel Pimentel Granada, 20 OCT 2026 - 18:30h.

Las autoridades recuerdan que aún fuera de la prohibición, solo puede usarse fuego para cocinar en las áreas recretivas habilitadas

En lo que va de año se han registrado un total de 326 incendios forestales en Andalucía, afectando a casi 60.000 hectáreas

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En Andalucía está prohibido hacer barbacoas en terrenos forestales y zonas de influencia forestal durante la época de alto riesgo de incendios. Y es que el 94% de estos son provocados por la acción del ser humano.

Es por ello que, como es habitual cada año, la Junta prohibió las barbacoas y todo tipo de uso de fuego como en hogueras o quemas agrícolas desde el pasado 1 de junio hasta el 15 de octubre, por lo que se pone fin a las restricciones desde este viernes.

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Tras finalizar la fase de alto riesgo, la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha activado el periodo de riesgo medio de incendios forestales hasta el próximo 31 de mayo de 2027, según ha indicado el Plan Infoca.

El pasado año 2025, la prohibición se mantuvo hasta el 1 de noviembre, tras alargar otros quince días las restricciones debido a las altas temperaturas.

Barbacoas permitidas, pero limitadas

Esta medida se activa cada año durante los meses más calurosos y secos, cuando las altas temperaturas y la escasez de humedad pueden convertir cualquier imprudencia en una grave amenaza para el entorno forestal

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En cualquier caso, una vez levantada la prohibición tampoco se puede hacer una barbacoa al aire libre en cualquier parte. Fuera de la época de alto riesgo, el uso del fuego está limitado exclusivamente a las áreas recreativas autorizadas por la Junta de Andalucía en las que haya infraestructuras homologadas, como las instalaciones de acampada.

Las autoridades insisten en que siempre hay que matener la prudencia en cualquier época del año. Y es que la mano del hombre está detrás del 94% de los incendios forestales que se producen en Andalucía, según los datos que maneja la Consejería de Medio Ambiente. Las estadísticas reflejan que una cuarta parte de esos siniestros tienen su origen en negligencias.

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Quemas agrícolas bajo autorización

Durante la época de peligro medio siguen exitiendo restricciones también en otras actividades que implican el uso de fuego, como la quema de reestos agrícolas o de vegentación.

Así, para realizar estas quemas en zonas forestales o de influencia forestal se debe solicitar una autorización administrativa al menos 30 días antes, y recibir la autorización expresa de la Junta.

Más de 300 incendios

En lo que va de año, hasta el pasado 29 de septiembre, Andalucía ha registrado un total de 326 incendios forestales en la región, que han afectado a un total de 58.736 hectáreas de superficie y se han realizado hasta 845 actuaciones, según datos del Infoca.

Ante cualquier columna de humo o indicio de fuego, las autoridades recuerdan la importancia de avisar de inmediato al teléfono de emergencias 112, una llamada que puede resultar decisiva para evitar que una pequeña chispa termine convirtiéndose en una catástrofe medioambiental.