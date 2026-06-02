Mabel Cupet Sevilla, 02 JUN 2026 - 04:30h.

La Junta activa estas restricciones que también afecta a las quemas agrícolas y la circulación de vehículos a motor por espacios forestales

Según los datos de la junta de Andalucía, la acción humana está detrás del 94% de los incendios forestales que se producen en la comunidad

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Ni chuletas, ni espetos improvisados, ni reuniones junto a las brasas en plena naturaleza. Las barbacoas quedan prohibidas en los montes y zonas forestales andaluzas con el arranque de la temporada de riesgo alto de incendios, un periodo que se extenderá hasta el próximo 15 de octubre y durante el que la Junta endurece las restricciones para evitar incendios forestales.

La prohibición alcanza también a las áreas recreativas, zonas habilitadas e instalaciones de acampada acondicionadas para cocinar al aire libre. Se trata de una medida que se activa cada año durante los meses más calurosos y secos, cuando las altas temperaturas y la escasez de humedad convierten cualquier descuido en una amenaza para el entorno natural.

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El factor humano, detrás de la mayoría de los incendios

El director del Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) y consejero de la Junta en funciones, Antonio Sanz, ha recordado que estas restricciones tienen como objetivo prevenir negligencias y proteger los espacios naturales durante los meses más críticos del año.

No es una preocupación menor. Según los datos que maneja la Administración autonómica, la acción humana está detrás del 94% de los incendios forestales que se producen en Andalucía. Además, las estadísticas reflejan que una cuarta parte de esos siniestros tienen su origen en negligencias, de ahí la importancia de limitar determinadas actividades en zonas forestales durante el verano.

La normativa no solo afecta al uso recreativo del fuego. Desde este lunes también quedan restringidas las quemas agrícolas y forestales, una práctica que en esta época requiere extremar las precauciones para evitar que las llamas se propaguen sin control.

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Restricciones también para los vehículos

Junto a la prohibición de las barbacoas, la Agencia de Emergencias de Andalucía ha recordado que también se limita la circulación de vehículos a motor por espacios forestales y zonas de influencia forestal. Estas últimas incluyen terrenos agrícolas y urbanos situados a menos de 400 metros de áreas forestales.

No obstante, la normativa contempla algunas excepciones. Se permite el acceso de los servicios de emergencia y extinción de incendios, así como el uso de servidumbres de paso. También podrán circular vehículos vinculados a servicios ecoturísticos autorizados y a determinadas romerías tradicionales.

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Casos excepcionales

La legislación andaluza prevé además autorizaciones específicas para determinadas actividades que requieran el uso del fuego. Entre ellas se encuentran algunos establecimientos turísticos autorizados, restaurantes rurales, campamentos infantiles o actividades tradicionales e industriales como hornos de carbón, piconeo o calderas de destilación.

En cualquier caso, estas excepciones solo podrán desarrollarse con autorización previa de la Delegación del Gobierno correspondiente y bajo estrictas medidas de seguridad.

La medida, regulada por una orden de la Junta de Andalucía vigente desde 2009, permanecerá activa hasta el 15 de octubre. Durante este periodo, tanto la Unidad de Policía Nacional Adscrita a Andalucía como los Agentes de Medio Ambiente reforzarán las labores de vigilancia para garantizar el cumplimiento de las restricciones.

Máxima precaución

La Junta ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para extremar las precauciones durante las visitas a montes, espacios naturales y zonas arboladas. El objetivo es evitar incendios que pongan en peligro a las poblaciones cercanas, la fauna, la flora y los propios equipos de extinción.

Ante cualquier columna de humo o indicio de fuego, las autoridades recuerdan la importancia de avisar de inmediato al teléfono de emergencias 112, una llamada que puede resultar decisiva para evitar que una pequeña chispa termine convirtiéndose en un gran incendio.