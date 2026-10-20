Conmoción en Sevilla por la muerte repentina de David Galeano, prioste de la Pastora de Triana, a los 35 años

Sevilla y el barrio de Triana están de luto por la muerte repentina del cofrade David Galeano Chaves, a los 35 años.

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Sevilla y el barrio de Triana están de luto por la muerte repentina del cofrade David Galeano Chaves, a los 35 años, que desempeñaba su tarea como prioste de la hermandad de la Divina Pastora. Según informan medios locales, El joven fallecía este lunes 19 de octubre en su domicilio. Su fallecimiento, del que no se conocen las causas, ha causado un profundo dolor entre sus hermanos y amigos.

La hermandad lo ha expresado en redes sociales. "Esta hermandad expresa su más sentido y profundo pésame ante el fallecimiento de nuestro joven hermano y prioste primero David Galeano Chaves, que ha marchado a la Casa del Padre este lunes 19 de octubre de 2026; rogamos a la Divina Pastora DeTriana que acoja su alma en las praderas celestiales de la gloria eterna, donde seguirá creando para Ella los mejores montajes para exaltar su realeza".

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La Hermandad de San Gonzalo también ha recordado en redes sociales al joven, recordando que "fue costalero de Nuestra Señora de la Salud, aguador este pasado año de la cuadrilla de la Virgen y activo colaborador del grupo de priostía de nuestra Hermandad".

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El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, también ha trasladado sus condolencias a sus familiares y más allegados: "Mi más sentido pésame en estos momentos tan difíciles. Un fuerte abrazo a toda la familia y amigos de David, en particular a su mujer Rocío. Descanse en paz junto a su Pastora de Triana".