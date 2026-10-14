Ayuntamientos, Policía Local y servicios de emergencias de la Sierra de Madrid despiden al agente

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Los servicios de seguridad y emergencias de la Sierra de Madrid despiden a David Sánchez Parra, agente de la Guardia Civil destinado en el puesto principal de Collado Villalba, cuyo fallecimiento ha provocado un hondo pesar en varias localidades de la zona. El agente, vecino de Colmenarejo, combinaba su puesto en el instituto armado con su labor voluntaria en la Agrupación de Protección Civil de Torrelodones y en Cruz Roja Española.

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La Policía Local de Collado Villalba ha lamentado la muerte de su compañero y amigo, al que han definido como "un gran profesional, pero, por encima de todo, una excelente persona". El cuerpo municipal ha resaltado que estaba "siempre dispuesto a ayudar, cercano, generoso y con una sonrisa que nunca olvidaremos", destacando "su calidad humana, su compañerismo y su forma de entender el servicio a los demás".

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En el ámbito institucional, el Ayuntamiento de Collado Villalba ha emitido un comunicado de condolencias dirigido a los familiares, allegados y a los miembros del puesto de la localidad.

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A su vez, el Ayuntamiento de Colmenarejo ha lamentado la marcha de su residente mediante un comunicado oficial emitido junto a la Agrupación de Protección Civil del municipio, en el que se enfatiza que Sánchez Parra «dedicó su vida a ayudar y proteger a los demás, demostrando una admirable vocación de servicio, generosidad y compromiso».

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El Ayuntamiento de Torrelodones también se ha sumado al adiós de David al que han definido como "un ejemplo de servicio a la ciudadanía y dedicación a los vecinos".