"Yo, en mi caso, no sabía a qué se refería y no supe qué hacer, puedes estar en un lado o en otro, y yo prefiero estar en el centro", ha manifestado el jugador del Real Madrid.

Vinicius, Mbappé y Konaté saltan al campo con la camiseta levantada tapando el mensaje de apoyo a Ceuta y se la quitan antes del saludo inicial

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Konaté habla por primera vez desde su fichaje por el Real Madrid. Lo hace en vísperas de enfrentarse a uno de sus exequipos, el RB Leipzig, en la Champions. Y como no podía ser de otra forma, su gesto con la camiseta en apoyo a Ceuta ha sido protagonista en la rueda de prensa. El gesto de Vinicius Junior, Kylian Mbappé e Ibrahima Konaté que, a diferencia de todos sus compañeros, decidieron lucir la camiseta recogida, sin extenderla completamente, de tal modo que se veía solo una mitad de ella levantó una gran polémica.

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Impulsada por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), formaba parte de “una iniciativa que nace del compromiso y la solidaridad para reivindicar la cohesión territorial y social de España” con el propósito de trasladar “solidaridad y apoyo a Ceuta y sus ciudadanos”, tal como indican desde el propio organismo.

"Para ser honestos, no entendí muy bien qué ponía en la camiseta. Después me enteré de lo que pasó en Ceuta y puedo entender ambas partes. Mis padres son de África y creo que hay mucha gente en esa situación...", ha señalado el jugador del Real Madrid: "Hay una parte de la historia con la que podemos estar de acuerdo y otra no. No hay que hacer malas cosas en el país, sí. Yo, en mi caso, no sabía a qué se refería y no supe qué hacer, puedes estar en un lado o en otro, y yo prefiero estar en el centro. Vine aquí para jugar al fútbol y todo eso no fue tan importante como se comentó", explicó Konaté sobre su gesto.