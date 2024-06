La salud mental en el fútbol femenino: el 80% de jugadoras ha sufrido síntomas de ansiedad, estrés o depresión

“Cuando se trata de la cabeza no se toma tan enserio. No se ve, es un dolor silencioso y eso parece que lo hace menos dolor a ojos de los demás, sobre todo de quien no lo ha vivido. Puedes tener el cuerpo más atlético del planeta tierra que si la cabeza no acompaña, estás perdida", reconoce Andrea Carid, jugador del Deportivo Alavés.