Carles Puigdemont, desde Waterloo: "Tenemos capacidad para entrar y para salir, para desafiar a un Estado represor"

Puigdemont ha asegurado que su ida y vuelta a Cataluña sin ser detenido prueba varias cosas: "La primera, que nosotros tenemos capacidad para entrar y para salir, para desafiar a un Estado represor". "Y que no nos rendimos, y que yo no he ido a entregarme", ha asegurado en declaraciones a TV3 desde la conocida como Casa de la República en Waterloo.