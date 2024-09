Enric Cambray, actor catalán, denuncia la estafa de un cerrajero a su madre: mil euros por abrir una puerta

"¿Después de 955'90 euros, sumas 700 € sin avisar? ¿Un total de 1655,90? ¡Si puedo cambiar la puerta entera! ", denuncia Enric Cambray. Ante esta situación, el cerrajero comentó que si no lo pagaba no volvería y se quedaría con la puerta abierta. Finalmente, la familia acabó contratando los servicios de un cerrajero de confianza.

"Todo esto me da pena. Porque te encuentras de nuevo con esa sensación de que no puedes confiar en nadie que parece que la sociedad nos empuja. Y me niego. ¿Te aprovechas de un momento de angustia y necesidad, y haces sangre?", critica el actor, quien ha aprovechado para adjuntar una fotografía donde aparece el número de teléfono del cerrajero que les estafó: "No llame nunca a este cerrajero. ¡Buen primero de septiembre!", sentencia.