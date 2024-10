El glioblastoma de Sergio, una "motivación" para ayudar a otras personas a no rendirse: "Siempre se puede"

Convivir con un tumor cerebral ha cambiado la vida de Sergio , un joven de 31 años al que diagnosticaron en enero de 2024 un glioblastoma tras sufrir un golpe en la muñeca mientras jugaba a fútbol. Desde entonces, el de Cerdanyola del Vallès (Barcelona) tiene afectada toda la parte derecha de su cuerpo y ha pasado por dos operaciones y sesiones de radioterapia y quimioterapia. Una situación que le ha hecho descubrir una fortaleza con la que trata de "ayudar a otras personas a no rendirse".

"No tengo miedo a nada. A veces toca aprender a bailar debajo de la lluvia . Le puede tocar a cualquiera. Y no te lo crees hasta que te ocurre. De pobrecito nada, soy un luchador", explica Sergio en una entrevista a Informativos Telecinco sobre su proyecto 'Siempre se puede' , con el que utiliza sus redes para compartir su batalla y motivación con el objetivo de recaudar fondos por la enfermedad y llevar 1.500 firmas al Congreso de los Diputados.

Su historia con la enfermedad empezó hace casi un año, después de sufrir un golpe en la muñeca. Lo que parecía un encontronazo más mientras practicaba su deporte favorito, se fue complicando poco a poco hasta que un día toda su coordinación del lado derecho falló. "Las dos primeras veces que fui a urgencias, estuve siete horas y el tratamiento era ibuprofeno y a casa . Los neurólogos me decían que estaba bien", recuerda.

Otro de los episodios más duros que tuvo que afrontar es estar hasta 32 horas con los ojos tapados y tumbado en una cama sin poder moverse tras la segunda operación. "Lamentablemente, hasta que no te chocas con la pared y te sientes vivo, reconoces que hay cosas que desperdiciamos o pensamos demasiado y no merecen la pena. Ahí te das cuenta de lo que verdaderamente importa ".

En ese momento de inflexión, entre llanto y pensamiento, Sergio descubrió su gran propósito de vida. "Quería ayudar como pudiese a la gente para dar ánimos. Pero había suspense porque todo lo pensaba y aún no había abierto los ojos", rememora el joven, quien una vez salió de la UCI quiso hacer realidad su objetivo, por lo que creó el proyecto 'Siempre se puede'.

Ahora, sus redes sociales se han convertido en un megáfono sobre cómo afrontar una enfermedad y qué siempre hay un aprendizaje en cada etapa que afrontamos: "Me ha tocado vivir esta experiencia. Se ve la vida distinta. El secreto es desahogarse y coger carrerilla de nuevo con más fuerza que antes".

Recuperar la movilidad es su gran motivación. "No me da tiempo a pensar en lo demás. No le doy importancia a esto, para mí es un resfriado y ya está", opina Sergio, quien ha aprendido a estar en paz consigo mismo tras aceptar la situación que le ha tocado vivir.