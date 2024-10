Un hombre que tuvo sexo con una menor presuntamente prostituida por su primo: "Ella no hablaba, sólo acataba órdenes"

Este martes, uno de estos hombres, que ha declarado en calidad de testigo, ha reconocido frente al tribunal que, en los dos encuentros sexuales que mantuvo con la víctima en verano de 2017, "ella no hablaba, no decía nada, solo acataba órdenes " del procesado, que estuvo presente en todo momento.

"En todo momento era él quien siempre daba el paso, la preparaba, la penetraba y cuando estaba, según él, lista, me decía 'acércate'", ha dicho este testigo sobre la actitud del acusado. Además, ha reconocido que había algo raro en la relación de la supuesta pareja ya que el acusado y la víctima "no pegaban ni con cola". El procesado también llegó a manifestar que era un amigo de la familia de la chica. "Cuando yo ya vi que ella estaba como retraída, que a mí eso tampoco me gusta, en plan sumisa... Vi cosas raras y cerré el contacto y ya no supe nada más", ha añadido.