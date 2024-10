Un acusado de abuso sexual a una mujer con discapacidad alega que era consentido: "Ella vino para eso"

Durante la vista, uno de los procesados, al que se le piden nueve años, ha alegado que las relaciones fueron consentidas. "Ella vino para eso y yo me porté muy bien, jamás le hice daño a nadie", ha dicho tras insistir en que la mujer "se quiso quedar" en el domicilio. "Yo no la encerré, en ningún momento me dijo que quería marcharse de mi casa", ha puntualizado.