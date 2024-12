Sanitarios catalanes reclaman acciones urgentes contra la mala calidad del aire

Desde las tres instituciones médicas y científicas promotoras de la carta, insisten que hay que hacer visible las evidencias que a lo largo de los últimos años se han recogido en multitud de estudios sobre el impacto de la mala calidad del aire en la salud de las personas. "No consisten solo en datos y estimaciones, sino que se materializan a las consultas con pacientes reales que tienen enfermedades reales. Pacientes a los cuales no los podemos decir que no respiren”, afirman.