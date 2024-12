Anhel de Vida, el vino solidario de una familia con un bebé prematuro en Girona

Adriana estuvo ingresada junto a su hijo Nel en Neonatología durante más de dos meses, coincidiendo con la vendimia de 2023

La vendimia de emergencia que una pequeña bodega de Girona realizó en 2023 con la ayuda de otros viticultores de la zona se ha convertido en un proyecto solidario, donde la recaudación de los vinos se destina a mejorar la Unidad de Neonatos del Hospital Josep Trueta.

Esta iniciativa surgió tras el nacimiento de Nel, un niño prematuro que estuvo junto a su madre Adriana más de dos meses ingresado en el centro hospitalario catalán, lo que imposibilitó a la impulsora del Celler Mas Vida realizar la cosecha del año.

"Nel tenía que nacer el 28 de septiembre, lo que me permitía hacer la vendimia con tranquilidad y después parir, pero fue un poco impaciente y vino el 18 de julio", explica la madre en una entrevista a Informativos Telecinco, sobre el nacimiento de su hijo con 29 semanas de gestación y 1,140 kilos de peso, del que no se separó ni un centímetro durante dos meses y medio.

El rescate de la vendimia por parte de otros viticultores

"Nos quedamos en el hospital y no me moví de su lado ni un día. No volví a casa. Hicimos todo lo que nos dijeron, pero la cuestión es que no podíamos hacer la vendimia", recuerda Adriana sobre una situación que inicialmente le hacía perder la cosecha de todo un año. Sin embargo, el apoyo desinteresado de diferentes bodegas de Girona les permitió crear un proyecto que recordarán de por vida.

"O vendíamos las uvas o las perdíamos. Somos un celler muy pequeño, solo estoy yo, y si no lo hacía yo no había nadie. Llamamos a amigos viticultores y les dijimos si querían hacer vino con nuestras uvas. Así se convirtieron en los padrinos de vendimia e hicieron cuatro vinos espectaculares. Fue una vendimia de emergencia porque no contaban con ello y se lucieron", añade la creadora del Celler Mas Vida, eternamente agradecida al "rescate" de David Pujol Cargol , Vinyes Tortuga y Rim.

Esta unión permitió elaborar hasta 3.200 botellas, con cuatro variedades de vino. "Ha sido espectacular, no sé si en otros sectores pasaría lo mismo, pero aquí hay un ambiente muy bonito de gente joven que está cogiendo el relevo y nos ayudamos siempre que podemos. Para mí está fuera de serie lo que hicieron. La vendimia es un momento estresante como para poner hacer vendimia de otros", añade.

Recaudar fondos para la Unidad de Neonatología

Ahora, este vino está dedicado a la Unidad de Neonatos del Hospital Josep Trueta de Girona y recibe el nombre de 'Anhel de Vida', en honor a la ginecóloga que "salvó la vida" a Nel. "Detectó que se tenía que hacer un seguimiento más estrecho y le tenemos un cariño muy bestia. Le dije que haríamos este proyecto, pero que el nombre no lo teníamos claro. Ella me dijo que por qué no le llamaba Anhel de Vida, que combina el nombre de mi hijo y del celler, que se llama Mas vida".

Una elaboración que siempre será la más especial para Adriana: "Es una cosecha que no olvidaremos. Es la vendimia más intensa que he hecho nunca, y sin hacerla. Estamos muy contentos de que al final hay vida en esta cosecha y cuando Nel sea grande podamos abrir una botella y brindar porque toda ha salido bien. Es un brindis por la vida".

