Cinco años más tarde, el concepto pasó al restaurante The Lobster Roll Barcelona, que abrió sus puertas en junio de 2022 en el mismo lugar donde estaba la cafetería y, desde entonces, este establecimiento está frecuentado por personas que buscan desconectar de la rutina nada más comer .

"Cuando teníamos la cafetería, un día vino un chico muy estresado. Cuando acabó de descansar hablé con él y me dijo que necesitaba un momento de relajación porque iba a proponer matrimonio a su novia", recuerda Celina, quien también ha vivido algún que otro momento que nunca olvidará gracias al área de descanso que implementaron.

"Una vez, una persona se quedó dormida tras una hora. Todo el mundo escuchó la alarma menos él. Empecé a tocar la cabina para que se despertara, pero no quería tocar su pierna porque era bastante extraño. Por suerte, se acabó despertando", añade sobre el concepto de descanso tras comer, que "permite hacer una pausa de la vida cotidiana, llena de estrés".

"No importa si eres trabajador a tiempo completo, estudiante, padre o turista. Hay momentos en los que te has quedado despierto trabajando hasta tarde, viendo series hasta las 03:00 horas de la mañana o tus hijos no te dejaron dormir. Al día siguiente, todo lo que quieres es una siesta rápida", destacan desde Nappuccino Corner, donde ofrecen una solución para esos momentos en los que se necesita un descanso rápido y una oportunidad para recargar las pilas, aunque sea desde un restaurante tras comer.