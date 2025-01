Desde entonces, "fue expulsando uno a uno a los vecinos" al no renovarles el contrato de arrendamiento . Esto nos ha contado a Informativos Telecinco el portavoz del sindicato, Enric Aragonés .

"No pensaba que alguien me pudiera echar, mi intención es jubilarme aquí. Te sientes en una situación de fragilidad. Aunque lleve pagando el alquiler cada mes durante todo este tiempo, no tengo derecho a nada", nos han confesado.