Ese conocimiento le permitió empezar por su cuenta a aprender a tocar el saxofón: "No me lo enseñó nadie, aprendí solo. E sta primavera hará 80 años que lo toco" . Una habilidad que le ha acompañado en todas las fases de su vida, en las que ha disfrutado junto al instrumento de viento.

"Toco porque me lo paso bien. La música es mi vida. Hay quien dice que cuando deje de tocar me moriré. Estoy bien de la cabeza, a veces me canso de soplar, pero disfruto y sobre todo nos gusta cuando el público lo pasa bien", añade Josep sobre una afición que sorprende al público al ver al hombre disfrutar del saxofón a sus 94 años.

"Mi mujer dice que lo deje, pero mis hijos me animan a seguir mientras pueda. Toco de memoria. No conozco a ningún otro músico a los 94 años. Las piernas no me aguantan mucho, pero voy aguantando", admite Josep, quien fundó junto a tres personas la orquesta donde toca desde hace 23 años.