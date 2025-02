"Me he quedado dormido al final del bus. Nadie me ha despertado cuando hemos llegado a la última parada. Me parece muy feo", ha explicado Marc Soler, el joven que ha subido en redes sociales su reacción tras despertarse de un sueño ligero que le ha hecho vivir una experiencia surrealista en el transporte público.

Según relata el joven, el conductor no se ha enterado de que estaba en el interior, por lo que se ha quedado encerrado en la estación: "El conductor vete a saber dónde está. No sé qué hacer. He intentado llamar, pero no hay teléfono y no hay ni Cristo", explica el protagonista del vídeo, que ya acumula más de 200.000 reproducciones en TikTok.