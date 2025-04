Por ello, ponen en valor la importancia de abrirse a nuevos mercados donde poder exportar. "Si no se pueden recolocar, hará que el año siguiente reduzcamos el stock. Eso afectará también a nuestros proveedores de etiquetas, de corcho, de cajas… y en caso extremo, menos personal ", añade Eduard Sanfeliu.

Unos aranceles de los que momento desconocen de qué manera se aplicarán. "Aún no se sabe si va a ser sobre el precio de venta. Va a haber una inflación para el consumidor americano, que va a ser el principal perjudicado: le van a subir el precio y van a disminuir las ventas. Ellos mismos no se pueden abastecer", añade el CEO de la bodega Giró Ribot, quien afirma que el consumidor español no tendrá afectaciones: "Los que nos tenemos que preocupar somos las bodegas”.