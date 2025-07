El incendio de Tarragona, ya estabilizado, arrasa más de 3.300 hectáreas

Piden a la población que evite desplazamientos hasta que el incendio de Tarragona esté controlado

Aún no está controlado el incendio de Tarragona y sus vecinos ya agradecen la labor de los bomberos. Llevan desde el lunes luchando sin descanso contra un incendio de sexta generación que ha arrasado más de 3.300 hectáreas.

La labor de los bomberos es fundamental y la población de Tarragona lo sabe. Entre aplausos reciben a los bomberos de la Generalitat y miembros de la UME, que llevan días tratando de controlar el incendio de Tarragona.

Los vecinos de Pauls, una de las áreas más afectadas por el fuego, han grabado las imágenes de su agradecimiento.

La lucha contra el fuego en Tarragona

No obstante, el trabajo de los equipos de emergencia todavía no ha acabado. El fuego ha sido estabilizado, gracias, en parte, a la lluvia de las últimas horas, pero no ha sido controlado. Esperan poder hacerlo en las próximas horas.

El fuego, que ha arrasado 3.300 hectáreas, ha quemado 12 edificaciones y ocho coches. Muchos vecinos han visto como las llamas se quedaban, literalmente, a las puertas de sus casas.

Las localidades más afectadas son Xerta, Aldover y Paúls.