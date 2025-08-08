Redacción Cataluña 08 AGO 2025 - 02:00h.

El hombre fue grabado mientras pegaba en reiteradas ocaciones a un perro tumbado en el suelo junto a la estación

Investigan a un vecino de Tortosa, Tarragona, por amputar la cola a tres cachorros por estética

Compartir







BarcelonaUn vídeo difundido en redes sociales ha destapado un caso de maltrato animal en Calaf (Barcelona), donde un hombre fue grabado mientras pegaba en reiteradas ocaciones a un perro tumbado junto a la estación de tren.

Las imágenes circularon por redes sociales y llegaron el pasado 5 de agosto el Ayuntamiento de Calaf, que denunció de inmediato los hechos a los Mossos d'Esquadra.

Un día más tarde, la Patrulla Seprona de la Guardia Civil de Manresa se desplazó hasta el consistorio catalán, donde actuaron en coordinación con el cuerpo de vigilantes municipales y el departamento de medio ambiente del ayuntamiento. Un trabajo que permitió identificar al propietario del animal.

PUEDE INTERESARTE Detienen a una mujer por matar a un perro tras tirarlo por el balcón en Luque, Córdoba

Retiran la custodia del animal

Ante esta situación y las evidencias recogidas, procedieron a retirarle la custodia del animal, que fue trasladado a una protectora municipal.

"Desde el Ayuntamiento de Calaf queremos agradecer la colaboración ciudadana, clave para detectar y frenar esta situación. Animamos a la población a actuar siempre que se detecten casos similares", ha destacado el consistorio que ha recordado la necesidad de llamar al 112 ante cualquier situación de maltrato animal: "Tu colaboración puede marcar la diferencia".