Alfonso Ussía era uno de los cronistas españoles más reconocidos

Ha fallecido a los 77 años en Madrid

Compartir







MadridEl escritor y cronista español Alfonso de Ussía Muñoz-Seca ha fallecido a los 77 años de edad en Madrid. Nieto de Pedro Muñoz Seca, escritor de la 'Venganza de Don Mendo', era una de las plumas reconocidas del panorama periodístico español.

Ussía comenzó su carrera literaria escribiendo poesía satírica y pronto se convirtió en columnista en destacados periódicos y revistas, como ABC, Diario 16, La Razón, Época, El cocodrilo y El Debate, desde donde abordó durante décadas multitud de temas sociales bajo el prisma de un humor incisivo o la sátira.

También ha trabajado en programas de radio y televisión, para los que ha creado personajes humorísticos como Floro Recatado y el marqués de Sotoancho. Mezcla de cronista mordaz, humorista de estilo clásico y ensayista incisivo, toda su obra refleja su visión crítica de la sociedad.

Carrera plagada de éxitos

Entre sus reconocimientos figuran los premios González Ruano y Mariano de Cavia de Periodismo, el Jaime de Foxá de Literatura, la Pluma de Plata del Club de la Escritura, la Gran Cruz de la Orden del 2 de Mayo o la Medalla de Oro de Madrid.

PUEDE INTERESARTE Muere repentinamente el director de la Semana Internacional de Cine de Valladolid, José Luis Cienfuegos

Como autor, Ussía ha publicado más de 40 libros como 'Coplas, canciones y sonetos para antes de una guerra', 'Fustazos y caricias', 'Cosas que pasan', 'El temblor diario', 'Tratado de las buenas maneras' y la serie 'Memorias del marqués de Sotoancho', con títulos como 'La albariza de los juncos', 'El secuestro de mamá' y 'Lo que Dios ha unido que no lo separe mamá'.